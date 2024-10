Halbseitige Sperrung des Pfullinger Ursulabergtunnels

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Südportal des Ursulabergtunnels in Pfullingen werden an der Stützmauer routinemäßig Grünschnittarbeiten durchgeführt. Hierfür ist aus Lichtenstein kommend eine halbseitige Sperrung der Ortsumfahrung am Montag, 28. Oktober, und Dienstag, 29. Oktober, notwendig. Um die Verkehrsbeeinträchtigung so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten zwischen 8 und 15 Uhr durchgeführt. Durch die halbseitige Sperrung des Ursulabergtunnels, B 312 Ortsumfahrung Pfullingen, ist eine Fahrt durch den Tunnel von Richtung Lichtenstein kommend nicht möglich. Die Umleitung erfolgt von Lichtenstein über die K 6729 und L 382 nach Pfullingen. Die Fahrtrichtung von Reutlingen/Eningen nach Lichtenstein ist von den Arbeiten nicht betroffen.

Alle Umleitungen werden über die vorhandenen Wegweisungen automatisch angezeigt. Ortskundigen wird empfohlen, den Teilabschnitt weiträumig zu umfahren.Das Landratsamt Reutlingen bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis, dass Behinderungen und Erschwernisse nicht ausgeschlossen werden können. Informationen zu den Sperrungen und zur Umleitung können im Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrinfo-bw.de/Baustellen abgerufen werden. (GEA)