Haben Rechtsextreme Stromkästen in Reutlingen besprüht?

Ein vor kurzem nach Reutlingen gezogener GEA-Leser fragt besorgt: »Warum sind in der Stadt so viele Stromkästen in Reichsfarben besprüht?« Dabei hatte er die Reichsflagge mit der Reutlinger Stadtflagge verwechselt. Warum diese sich so ähnlich sehen.