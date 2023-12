Geld für Schulen im Kreis Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Das Land unterstützt die kommunalen Schulträger im Landkreis Reutlingen bei ihren Schulbau- und Schulsanierungsprojekten im Jahr 2023 mit insgesamt 1,601 Millionen Euro. Dabei entfallen 589.000 Euro auf die Erweiterung und den Umbau der Friedrich-Silcher-Schule in Sickenhausen. Außerdem 1,012 Millionen Euro auf drei Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden an der Grundschule in Wittlingen und an der Grundschule in Gniebel/Dörnach sowie an der Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule in Walddorfhäslach. »Für uns ist es wichtig und richtig, die kommunalen Schulträger bei dieser weisungsfreien Pflichtaufgabe zu unterstützen, um gemeinsam für moderne Lern- und Lebensräume an den Schulen zu sorgen«, so der CDU-Landtagsabgeordnete Manuel Hailfinger nach der Bekanntgabe. (eg)