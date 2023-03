Gedränge und Livemusik bei der Reutlinger Musiknacht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Je später der Samstagabend, umso zahlreicher die Gäste: So schien das Motto der vierten Reutlinger Musiknacht zu lauten. Das vielfältige Programm mit 19 DJs und Bands verschiedenster Stilrichtungen an 17 Orten lockte tausende Besucher in die Innenstadt. Die Palette der gebotenen Livemusik reichte von Italopop und Soul über Country und Coverrock bis zu ausgelassenen Latinobeats, Schlager und Jazz.

Nach 21 Uhr war in fast allen Locations kaum noch ein Durchkommen möglich. Im Alexandre konnten viele Gäste meist nur einen kurzen Blick auf die Band Fünfkommanull erhaschen und in der Kaiserhalle war es beim schweißtreibenden Auftritt der Bloody Chickenheads so voll, dass es nach der Eingangstür einfach nicht mehr weiter ging. Gleiches galt für die Mezcalitos Cocktail Bar, in der Roberto Santamaria eine heiße Noche Cubana abzog, was sich unmittelbar auf die Tanzlaune der Gäste auswirkte und das Blut in Wallung brachte. Selbst im Joli wurde es gegen später immer schwieriger, überhaupt einen Stehplatz zu ergattern.

Die auftretenden Bands, aber auch die DJs, die etwa in der Alten Bank, im Billy Bobs, Basement, Nuax Café Am Markt, 9005, ShooterStars und P+K/Stoltz auflegten, zielten allesamt darauf ab, das Publikum zum Mitfeiern zu animieren. Keine Frage, die Reutlinger Musiknacht hat sich zu einem echten Event gemausert, dem selbst kühle Temperaturen und Regenschauer nichts anhaben können.