GEA-Aktion startet: Ihre Spende hilft Menschen in Not!

Viele Menschen in der Region kommen durch Schicksalsschläge in die finanzielle Bredouille. Hier springt der Verein GEA-Leser helfen ein.

REUTLINGEN. In voller Verzweiflung wenden sie sich an den Hilfsverein GEA-Leser helfen: Menschen aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung, die in einer finanziell prekären Lage stecken und denen das Geld für wichtige - und oftmals gar nicht so teure - Dinge fehlt. Die Waschmaschine ist kaputtgegangen, oder der Herd. Hohe Strom-Nachzahlungen fallen an. Das Kind braucht neue Brillengläser oder Winterschuhe. Dazu kommen schwere Erkrankungen, Jobverlust, Gewalt in der Familie oder Trennungen. Wer beispielsweise von Bürgergeld lebt, den können schon einzelne Vorfälle in die finanzielle Bredouille bringen. Und in große Verzweiflung stürzen.

Und hier kommt dann GEA-Leser helfen ins Spiel. Der Hilfsverein wurde 1993 gegründet und hat es sich zum Ziel gemacht, Menschen zu helfen, die »in Not oder bedürftig« sind. So steht es in der Satzung. Das Besondere an unserem Hilfsverein: Die Spenden, die meist von Menschen aus der Region stammen, kommen auch ausschließlich wieder Menschen zugute, die im Verbreitungsgebiet des Reutlinger General-Anzeigers leben. Jeder Cent wird ohne Abzug seinem eigentlichen Zweck zugeführt. Bei ihren regelmäßigen Beratungen lesen Beirats- und Vorstandsmitglieder die Hilfsanträge der Menschen, die durch Fachstellen oder Insitutionen vorgeprüft und übermittelt werden. Intensiv wird dann beraten und diskutiert, ob die Kriterien für eine (volle) Zuwendung erfüllt sind.

Ungebrochene Hilfsbereitschaft der GEA-Leser

Im abgelaufenen Spendenjahr 2023 haben insgesamt 1.911 Spender den Hilfsverein finanziell unterstützt. Ein Großteil der Spenden stammt immer aus der Weihnachtsspendenaktion, die nun wieder startet. Die Spendenbereitschaft der GEA-Leser ist hoch und bislang ungebrochen: Knapp 183.000 Euro sind bei der Aktion im vergangenen Jahr zusammengekommen. »Ich bin nach wie vor höchst erfreut, dass die Menschen auch in dieser schwierigen Zeit ihre Mitmenschlichkeit gegenüber Menschen in Not und ihre Verbundenheit zum Hilfsverein zeigen«, hatte GEA-Verleger Valdo Lehari jr. zum Abschluss der Aktion 2023 betont. Lehari ist auch der Vorsitzende des Hilfsvereins.

110 Menschen und Projekte hat der Hilfsverein im abgelaufenen Spendenjahr 2023 finanziell unterstützt. Darunter zum größten Teil Einzelpersonen, die - wie bereits erwähnt - von Schicksalsschlägen gebeutelt und in großer Not sind. Es gingen aber auch Zuschüsse an Tafelläden aus dem Verbreitungsgebiet, außerdem wurden Aktionen für bedürftige Menschen unterstützt. GEA-Leser helfen arbeitet eng mit sozialen Organisationen wie Diakonisches Werk, Caritas oder Schuldnerberatung, aber auch mit den Sozialämtern zusammen. (GEA)