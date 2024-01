Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im aktuellen Entsorgungskalender der Stadt Reutlingen hat sich ein Fehler eingeschlichen. Anders als angegeben, findet die zweiwöchentliche Abfuhr von Restmüll und Bioabfall in Bezirk 2 (Bloos/Pomologie) nicht am Samstag, 13. Januar, sondern bereits am Freitag, 12. Januar, statt. Der Fehler taucht lediglich in der gedruckten Version auf. Im Online-Entsorgungskalender und im Müllwecker ist inzwischen das korrekte Datum angegeben. (eg)