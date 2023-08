Fair-Energie Reutlingen und Teil-Auto Tübingen schließen E-Auto-Vereinbarung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Der Reutlinger Energieversorger Fair-Energie schließt mit dem in Tübingen beheimateten und genossenschaftlich organisierten Carsharing Unternehmen Teil-Auto Neckar-Alb einen Kooperationsvertrag im Bereich der Elektromobilität.

Zentraler Inhalt der Kooperation ist die Bereitstellung von E-Fahrzeugen im Rahmen des Carsharings durch Teil-Auto inklusive der Aufbau und Betrieb von Ladesäulen für E-Mobile im öffentlichen oder privaten Raum durch die Fair-Energie, in der Region.

Weniger CO₂-Emissionen in der Region

Gemeinsam wird so eine nachhaltige Infrastruktur geschaffen, die sowohl die Anforderungen an eine moderne und umweltfreundliche Mobilität erfüllt als auch die Verkehrswende in der Region unterstützt.

»Unser Ziel ist es, einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung von CO₂-Emissionen und zur Verbesserung der Luftqualität in der Region zu leisten. Die Kooperation mit Teil-Auto ermöglicht es uns, Elektromobilität noch stärker in den Alltag zu integrieren und somit einen wichtigen Schritt in Richtung einer klimafreundlichen Mobilitätswende zu gehen«, betont Dominik Völker, Leiter Vertrieb beim Reutlinger Energieversorger.

Neue Standorte für E-Ladesäulen werden geprüft

»Durch die strategische Platzierung von E-Carsharing-Fahrzeugen an den Ladesäulen schaffen wir Synergien zwischen nachhaltiger Energieversorgung und ressourcenschonender Mobilität. So bieten wir den Menschen in der Region eine attraktive und umweltfreundliche Alternative zum konventionellen Individualverkehr«, so Anita Gaiser, Projektmanagerin der Teil-Auto Neckar-Alb.

Fair-Energie und Teil-Auto werden potenzielle Standorte auf technische und wirtschaftliche Realisierbarkeit prüfen und entscheiden dann im Einzelfall, ob eine Ladesäule mit einem entsprechenden E-Carsharing-Angebot realisiert werden kann.

Die errichteten Ladesäulen werden ausschließlich mit Ökostrom der Fair-Energie beliefert. (pm)