Erfolgreicher »Digital Career Day« im Reutlinger Innoport

REUTLINGEN. Mit vielen ganz analogen Gesprächen von Mensch zu Mensch haben am Donnerstag bei der Messe »Digital Career Day« im Reutlinger Innoport möglicherweise zahlreiche digitale Berufswege begonnen.

Veranstaltet von den drei Partnern Innoport, dem Verein »Tech in the City« sowie der Agentur für Arbeit Reutlingen hat die Veranstaltung einige Hundert überwiegend jüngere Menschen angelockt. Das Publikum hat sich ausgiebig und fachkundig unterhalten, durfte aber je nach Geschmack auch seine Sammlung von Kugelschreibern vervollständigen oder kleine Gummibärchentüten sammeln. An einem Stand gibt es sogar eine Carrera-Rennbahn.

»Ein Mix aus Firmen. Teilweise etabliert, aber auch sehr junge Start-ups«, freute sich Harald Riedinger als Bereichsleiter der Arbeitsagentur. 35 Unternehmen haben sich mit meist kompakten Ständen um die Kolleginnen und Kollegen der Zukunft bemüht. Es geht, so Riedinger, »um Weiterbildung und Qualifikation zur Bewältigung des Wandels und der Transformation«. Dabei habe sich der Arbeitsmarkt im digitalen Bereich zu einem »Arbeitnehmermarkt« entwickelt – sprich Anbieter müssen sich schon etwas einfallen lassen, um Nachwuchs in ihren Laden zu locken, oder die Belegschaft ständig besser auszubilden. Auch Lukas Faria von »Tech in the City« steht zufrieden im Raum, »für uns ist das eine erfolgreiche Messe. Wir sind glücklich über die Vielzahl von Ausstellern«.

Für den Innoport zieht Katrin Hemminger ebenfalls erfreut eine Bilanz: »Ich bin sehr begeistert. Schon bei den ersten Vorträgen mussten wir nachbestuhlen«, sagt Hemminger. Sie könne sich eine Neuauflage der Karrieretage »einmal jährlich gut vorstellen«. (zen)