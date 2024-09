Eröffnung des Anbaus an der Rommelsbacher Grundschule

Pommes und Cola umsonst gab es nicht (wie von den Schülern gewünscht) am Samstag in der neuen Mensa Rommelsbacher Grundschule - aber das Gebäude sei »wunderschön« geworden, hieß es.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-ROMMELSBACH. Lang hat es gebraucht, bis der Vergrößerungsanbau an das bisherige Gebäude der Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung in Rommelsbach Realität wurde. »Bis vor der Sommerpause mussten über 100 Kinder in drei Schichten essen«, sagte Dr. Nicole Fröhlich, die zusammen mit Johanna Thumm den Vorstand des Fördervereins der Grundschule Rommelsbach leitet.

»Heute ist ein richtig großer Tag, um die Fertigstellung eines wirklichen Gemeinschaftsprojekts zu feiern«, sagte Reutlingens Baubürgermeisterin Angela Weiskopf bei der Einweihungsfeier des Anbaus. In dem Gebäude enthalten sind fünf Betreuungsräume, dazu eine Mensa mit Platz für 200 Kinder.

Durch die Verzögerung Baukosten stark gestiegen

2005 war der erste Anbau mit Mensa erstellt worden. »Nach zehn Jahren war der schon zu klein«, so Weiskopf. Seit 2016 habe der Förderverein für einen Erweiterungsbau gekämpft, 2020 kam schließlich der Baubeschluss, der Start fiel dann in die Zeit von Corona und Ukrainekrieg mit stark gestiegenen Baukosten. Schlussendlich landeten diese nicht bei 4,1 Millionen Euro, sondern bei 5,3 Millionen. »Das war eine ganz bittere Finanzpille«, so Weiskopf.

Sie dankte der Geschäftsführerin des Fördervereins, Claudia Rapattoni, »die sich auch als Bauleiterin und Bindeglied zur Stadt« verdient gemacht habe. Schulleiterin Solveig Schneider bemerkte, dass einen Tag vor der Feier die Möbel noch nicht vor Ort waren – doch letztendlich habe alles geklappt. »Heute ist ein freudiger Tag«, sagte Bezirksbürgermeisterin Gabriele Gaiser. »Wir haben jahrelang für den Anbau gekämpft, jetzt ist er wunderschön geworden.« (GEA)