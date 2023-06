Engstinger Bäckerei & Konditorei Marquardt : Gutes braucht Zeit!

Bestes Mehl, schonende Verarbeitung, keine Zusatzstoffe – die Bäckerei & Konditorei Marquardt präsentiert Backkunst à la carte. Sie setzt auf eigene Kreationen, eigene Herstellung und Zeit als wichtigsten Faktor für einen Teig, der die Grundlage für ein gut verträgliches Brot bildet.

frische Brezeln Foto: PR frische Brezeln Foto: PR

Einen Tag lang ruht und entwickelt sich der Teig aus Elite-Getreide der Erzeugergemeinschaft Albkorn. Am Tag wird produziert und nachts gebacken. So entstehen in 32 Stunden vom ersten Arbeitsschritt an Qualitätsprodukte, die bekömmlich, gesund und erstklassig sind und lecker schmecken. Chris und Tim Marquardt schwören auf diese Besonderheit. Sie setzen aber auch auf ihren gemauerten Steinofen mit Ringrohrtechnik, die bis ins Römische Reich zurückreicht und ausschlaggebend für das Backverfahren ist.

Keltenstraße 1, Bäckerei Marquardt Foto: PR Keltenstraße 1, Bäckerei Marquardt Foto: PR

Indirekte Hitze, ein schonender Backvorgang bei gleichbleibender Temperatur versprechen Qualität und Güteklasse. »Durch diese besondere Technik verbrauchen wir zudem bis zu 30 Prozent weniger Energie, dies schont unsere Umwelt«, hält der ältere Bruder Chris fest. »Wir sind mit unseren Backwaren immer im Wandel und probieren ständig Neues aus.« Das Ahnenlaible ist à la Oma mit kompakterer Krume, das Kartoffelbrot schön feucht und seit neuestem ein Urig’s Dinkele luftig-kross und knusprig. »Brot backen ist eine Wissenschaft. Der Beruf ist nicht ohne«, sind sich die beiden einig.

Bettina Marquardt Foto: PR Bettina Marquardt Foto: PR

An fünf Verkaufsstandorten inklusive Produktionsstätte in Engstingen wirken 42 Mitarbeiter in der von Vater Tronje 1992 gegründeten Bäckerei mit ihren regionalen Zulieferern.

