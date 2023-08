Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Reutlingen und Tübingen

Ein Bus, der im Schienenersatzverkehr eingesetzt wird, steht am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) am Hauptbahnhof.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Aufgrund von Brückenarbeiten der DB Netz AG wird die Bahnstrecke zwischen den Hauptbahnhöfen Reutlingen und Tübingen vom 24. August bis zum 5. September voll gesperrt. Infolgedessen müssen die Züge der Linien 12 und 18 in diesem Zeitraum in diesem Streckenabschnitt entfallen. Das ist einer Mitteilung der SWWG Bahn zu entnehmen.

Ersatzweise ist ein Schienenersatzverkehr (SEV) der SWEG Bahn Stuttgart GmbH (SBS) mit Bussen zwischen dem Reutlinger und Tübinger Hauptbahnhof ohne Zwischenhalte eingerichtet. Des Weiteren bedienen zwischen Metzingen und Tübingen Hauptbahnhof SEV-Ersatzbusse der DB Regio die Zwischenhalte in Reutlingen Hauptbahnhof, Reutlingen West, Reutlingen-Betzingen, Wannweil und Kirchentellinsfurt.

SEV wird aufgestockt

Um eine hohe Auslastung der verbleibenden Züge auf der Neckar-Alb-Bahn und lange Wartezeiten zu vermeiden, hat das Verkehrsministerium des Landes Baden-Württemberg zusammen mit der Nahverkehrsgesellschaft (NVBW) und der SWEG Bahn Stuttgart den bestellten SEV zusätzlich deutlich aufgestockt. So verkehren zusätzliche SEV-Direktbusse von Tübingen Hauptbahnhof ohne Zwischenhalt bis nach Stuttgart Degerloch. Ab Degerloch besteht Anschluss mit den U-Bahn-Linien U6 (Rastatter Str.) und U12 (Remseck) nach Stuttgart Hbf./Arnulf- Klett- Platz. In der Gegenrichtung sollen Fahrgäste ab Stuttgart Hauptbahnhof/Arnulf- Klett- Platz ebenfalls mit der U6 (Flughafen/Messe) oder der U12 (Dürrlewang) nach Degerloch fahren. In Degerloch ist die Ankunfts- und Abfahrts-Haltestelle der Expressbusse identisch. Die Busse von und nach Tübingen Hauptbahnhof verkehren im 15-Minuten-Takt. Die Gesamtfahrzeit bleibt, trotz Umstieg, unter einer Stunde.

Reisende beachten bitte, dass infolge der Bauarbeiten zudem die Linie RB 63 der DB Regio zwischen Metzingen und Tübingen Hauptbahnhof entfällt. Ferner entfällt weiterhin die Linie IRE 6 zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Tübingen Hbf aufgrund der S-Bahn-Stammstreckensperrung bis zum 8. September vollständig.

Detaillierte Informationen zu den baustellenbedingten Einschränkungen und zum Schienenersatzverkehr erhalten Fahrgäste auf sweg.de/verkehrsmeldungen. Auch über die Fahrplanauskunft auf sweg.de, bahn.de und über den DB-Navigator sind aktuelle Informationen abrufbar. (pm)