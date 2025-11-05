Edeka im Katharinenhof soll am 18. November öffnen

Das Firmenschild hängt, die Inneneinrichtung steht, Waren werden eingeräumt. Edeka will das Geschäft im Katharinenhof nach Auskunft eines Pressesprechers am Dienstag, 18. November, eröffnen.

REUTLINGEN. Seit Tagen ist zu sehen, wie im Erdgeschoss des Katharinenhofes am und im Edeka-Supermarkt gearbeitet wird. Immer wieder bleiben Passanten stehen, versuchen zu erkennen, wann der Markt eröffnen wird. »Derzeit laufen die Arbeiten für die Inneneinrichtung sowie die Bestückung des Markts mit Ware«, erklärt dazu Florian Heitzmann als stellvertretender Pressesprecher der EDEKA Südwest Stiftung & Co. KG in Offenburg. »Wir planen mit der Eröffnung am Dienstag, 18. November«, auch wenn »einzelne Punkte im Bereich der Gebäudetechnik noch in finaler Abstimmung sind«.

900 Quadratmeter Verkaufsfläche

Mehr möchten weder Edeka selbst noch die Betreiberfamilie vor Ort sagen. Betrieben wird der neue Markt im Herzen Reutlingens künftig von der Edeka-Kaufmannsfamilie Härig, die bereits drei weitere Märkte führt – in Reutlingen-Betzingen, Wannweil sowie Ammerbuch-Pfäffingen. Vorgesehen ist laut Edeka ein Vollsortimenter mit einem »frischeorientierten Sortiment auf rund 900 Quadratmeter Verkaufsfläche und einem individuellen Konzept, ausgerichtet an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden vor Ort«.

Bevor Edeka sich entschlossen hat, im Katharinenhof einen Markt zu eröffnen, war lange Zeit eine Filiale des Lebensmitteleinzelhändlers Tegut (Fulda) geplant, doch der sprang ab. (GEA)