DWD sagt schwere Unwetter mit Hagel für Reutlingen und die Region voraus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Heute Abend könnte es richtig ungemütlich und auch gefährlich in Reutlingen und der Region werden. Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt eine heftige Unwetterfront voraus, die sich von Westen auf die Region zubewegt. Erste Ausläufer erreichen am späten Nachmittag den äußersten Westen Baden-Württembergs. Erwartet werden überaus starke Gewitter, die auch Hagel, Starkregen und auch Sturm- bis hin zu Orkanböen mit sich bringen können.

Hagelkörner bis fünf Zentimeter Größe

»Für die Region Neckar-Alb erwarten wir die Unwetter etwa zwischen 20 und 23 Uhr«, sagte der DWD-Meteorologe Thomas Schuster dem GEA. Mit den Gewittern würden schwere Sturmböen einhergehen: »Das kann in Spitzen auch Orkanstärke mit mehr als 120 Kilometern pro Stunde bedeuten«, so Schuster. Platzregen, Starkregen und auch Hagel mit einer Körnergröße bis zu fünf Zentimetern seien möglich. Allerdings lasse sich nicht genau vorhersagen, wo die Unwetter so heftig niedergehen: »Der gesamte südliche Bereich von Baden-Württemberg, vom Schwarzwald über das Neckartal, die schwäbische Alb bis ins Allgäu könnte betroffen sein«, meinte Schuster. Flächendeckend seien die Unwetter allerdings nicht. Es müsse nicht überall heftig werden, so der Meteorologe.

Überflutete Straßen, umknickende Bäume

Wo die Unwetter stark würden, sei mit überfluteten Straßen, volllaufenden Kellern, umknickenden Bäumen und auch umkippenden Baugerüsten zu rechnen. Gartenmöbel und Dinge, die leicht umherfliegen könnten, sollten festgezurrt oder ins Haus gebracht werden.

Die Unwetter würden in der zweiten Nachthälfte Richtung Bayern weiterziehen. Danach werde es nicht mehr ganz so heiß werden: »Da sind dann am Mittwoch und Donnerstag Höchstwerte von etwa 27 Grad zu erwarten, bevor es ab Freitag wieder über die 30-Grad-Marke geht. Am Samstag sind schon wieder 33 Grad und mehr möglich«, prognostizierte der DWD-Mann. (GEA)