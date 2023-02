Drei Katzen und ein Hund mussten auf Balkon in Reutlingen leben - Tierschutz rettet sie

Amica kam mit einem großen Tumor am Unterbauch ins Tierheim.

REUTLINGEN. So ein gängiger Balkon ist in der Regel nicht besonders groß. Für freiheits- und bewegungsliebende Tiere wie Hunde und Katzen ist er auf jeden Fall zu klein und im Winter auch zu kalt. Doch eine vierbeinige Schicksalsgemeinschaft musste die vergangenen Monate auf einem solchen Balkon in Reutlingen ausharren, bis der Tierschutz alarmiert wurde und das Team vom Reutlinger Tierheim die drei jungen Katzen und die Beagle-Hündin Amica zu sich nahm.

Im Tierheim wurde sehr schnell festgestellt, dass Amica schwer krank ist, denn sie kam mit einem faustgroßen und sichtbaren Tumor an ihrem Bauch auf die Hundestation. Die Tierpfleger mussten sich einem weiteren Problem mit der Beagle-Hündin stellen: »Sie fraß nicht und zunächst waren wir deshalb besorgt«, so Renate Schäfer vom Reutlinger Tierheim. Doch bei genauerer Untersuchung wurde festgestellt, dass Amica auch kranke Zähne im Maul hatte und deshalb nicht fressen konnte.

Die drei jungen Katzen, die noch nicht ausgewachsen sind, zeigten sich zu Beginn im Tierheim verängstigt. Die Angst scheint sich aber offensichtlich langsam zu legen: »Im Quarantänezimmer haben sie sich bereits umgeschaut und geben sich gegenseitig Halt«, hieß es.

Die drei jungen Katzen haben sich an ihre Quarantäne-Unterkunft gewöhnt. Für alle sucht das Tierheim neue Besitzer. Foto: Tierheim Reutlingen Die drei jungen Katzen haben sich an ihre Quarantäne-Unterkunft gewöhnt. Für alle sucht das Tierheim neue Besitzer. Foto: Tierheim Reutlingen

Mittlerweile konnte das Tierheim bei der kranken Amica einen Erfolg vermelden: »Der Tumor wurde operativ entfernt und auch ihre Zähne wurden behandelt. Sie kann wieder fressen und macht das auch. Jetzt erholt sie sich von den tierärztlichen Eingriffen«, berichtete Renate Schäfer. Alle vier Tiere entwickelten sich nach ihrer Rettung vom Balkon gut.

Familiäre Probleme hätten bei der Besitzerin dazu geführt, dass diese in eine neue Wohnung ziehen musste und dort keine Tiere innerhalb der Wohnung erlaubt waren: »Deshalb hat sie die vier offenbar notgedrungen auf dem Balkon untergebracht«, erklärte Schäfer dem GEA. Die Besitzerin habe mit dem Tierschutz zusammengearbeitet und sei auch froh, dass die Situation jetzt aufgelöst sei.

Für alle vier »Balkonbewohner« sucht das Tierheim jetzt neue und liebevolle Besitzer. (GEA)