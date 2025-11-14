Diese Weihnachtsmärkte in der Region beginnen bald

REGION. Die kalte Jahreszeit hat auch ihr Gutes: Weihnachtsmärkte. Gemütliches Schlendern, Stände entdecken und allerlei Köstlichkeiten genießen - was könnte eine bessere Einstimmung auf das Fest der Liebe sein? Fast überall in der Region kann man sie besuchen. Der GEA gibt eine Übersicht, wo und wann die Weihnachtsmärkte in Reutlingen, sowie in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und in der Region stattfinden.
Weihnachtsmärkte in Reutlingen
Achalm: 21. bis 30. November
Altstadt: 26. November bis 22. Dezember
Bürgerpark: 26. November bis 6. Januar
Oferdingen, Bronnweiler: 28. November
Gönningen, Degerschlacht, Mittelstadt, Ohmenhausen, Sickenhausen: 29. November
Altenburg, Tierheim Reutlingen: 30. November
Sondelfingen, Betzingen, Rommelsbach: 6. Dezember
Weihnachtsmärkte im Landkreis Reutlingen
Grafenberg, Hayingen: 22. November
Pfullingen, Münsingen: 28. bis 30. November
Eningen, Sonnenbühl, Zwiefalten, Wannweil, Römerstein, Rübgarten, Zainingen: 29. November
Dettingen, St. Johann: 29. und 30. November
Pliezhausen: 30. November
Auingen: 30. November, 6. Dezember, 7. Dezember
Indelhausen: 5. Dezember
Bad Urach, Metzingen: 5. bis 7. Dezember
Hohenstein, Grabenstetten: 6. Dezember
Lichtenstein: 6. und 7. Dezember
Trochtelfingen: 7. Dezember
Engstingen: 13. Dezember
Glems, Hülben: 13. und 14. Dezember
Walddorfhäslach: 14. Dezember
Weihnachtsmärkte im Landkreis Tübingen
Nehren: 22. November
Bodelshausen: 22. und 23. November
Dußlingen, Kirchentellinsfurt, Ofterdingen, Hirschau: 29. November
Bad Sebastiansweiler, Gomaringen, Ergenzingen: 29. und 30. November
Kusterdingen: 30. November
Mössingen: 5. und 6. Dezember
Rottenburg: 5. bis 7. Dezember
Ammerbuch, Entringen, Hirrlingen, Dettenhausen: 6. Dezember
Jettenburg: 6. und 7. Dezember
Tübingen: 12. bis 14. Dezember
Wurmlingen: 13. Dezember
Weitere Weihnachtsmärkte in der Region
Burg Hohenzollern: 21. November bis 6. Januar
Beuren, Mariaberg: 28. November
Burladingen: 29. November
Gammertingen, Balingen, Schlaitdorf: 29. und 30. November
Melchingen: 30. November
Nürtingen: 5. bis 14. Dezember
Bempflingen: 6. Dezember
Neckartailfingen: 12. Dezember
Albstadt: 12. bis 14. Dezember
Hechingen: 13. und 14. Dezember
Neuffen: 14. Dezember