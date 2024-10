Diese Halloween-Partys steigen in der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Halloween steht vor der Tür, und die Region bietet jede Menge Möglichkeiten, die Nacht der Geister und Gespenster ausgelassen zu feiern. Ob schaurige Kostümpartys, düstere Club-Events oder gruselige Konzerte – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Eine Übersicht, welche Halloween-Partys und Events in Reutlingen, Tübingen und der Umgebung am 31. Oktober steigen und was geboten ist.

LaFontaine in Reutlingen

Die größte Halloween-Party im Landkreis Reutlingen steht laut eigenen Angaben im LaFointaine in Reutlingen an. Auf dem Gelände erwarten die Besucher in vier Zonen »absolute Halloween-Schocker« mit zwölf Live-Darstellern, zwei »Scary Darkrooms« und 18 animierte Figuren. »Wir bauen für euch die größte Halloween-Kulisse auf, die es jemals in unserer Region gab«, versprechen die Veranstalter. Los geht's für alle ab 18 Jahren um 21 Uhr, bis 22.22 Uhr gibt's freien Eintritt. Tickets kosten im Vorverkauf 8 Euro.

Nachtfabrik in Reutlingen

Auch in Reutlingens größter Party-Location, der Nachtfabrik, wird Halloween gefeiert - und das gleich in drei Locations. Im laut eigenen Angaben vollständig dekorierten Club »The Mad Coyote« können alle ab 16 Jahren eine schaurig-schöne-Party feiern. Verkleidung ist ausdrücklich erwünscht, aber keine Pflicht. Gespielt wird »Mixed Music und Aktuelles«. Los geht's um 21 Uhr. Bis 22 Uhr gibt's für alle Gäste einen »Bloody Welcome-Sekt«. Tickets gibt's im Vorverkauf ab 10 Euro.

In der Kessel-Area steigt die »Subzero Halloween Edition«. Talentierte DJs werden für eine Halloween-Party »der ganz besonderen Art« sorgen, versprechen die Organisatoren. »Ob verkleidet oder nicht, erlebt eine Nacht voller Überraschungen und magischer Momente!« Das Line-up: Klaudia Gawlas, Thomas Klaps, Krck, DJ Urlaub und Nico Peschel. Start ist um 23 Uhr. Tickets gibt's im Vorverkauf ab 15 Euro.

Auch im Pflaumenbaum gibt's eine Halloween-Party. Ab 22 Uhr können alle ab 18 Jahren zu den Beats von DJ Cue feiern. Getränke-Specials gibt's bis 0 Uhr.

Kaiserhalle in Reutlingen

»Es wird Zeit, ein Spiel zu spielen.« Mit einer Szene aus dem Horror-Film-Klassiker Saw teasiert die Kaiserhalle in Reutlingen ihre Halloween-Party an. Der ganze Club wird dekoriert sein, versprechen die Organisatoren. DJ Bass-T legt ein »Best of Mixed Music« auf. Einlass ist für alle ab 18 Jahren ab 22 Uhr. Tickets gibt's im Vorverkauf ab 10 Euro.

P+K in Reutlingen

»The Clou - Das Highlight an Halloween«, nennt sich die Party im P+K. »Die Kürbisse haben sich mächtig ins Zeug gelegt und bieten zwei Floors mit voller Party-Ladung«, schreiben die Organisatoren über die »Kult-Party«. Im Club spielen DJ Damian und DJ Paco die neuesten Black Beats und die coolsten Old School Hip-Hop-Beats. Im Stollz legen »Andrea Sifredi and Friends« unter dem Motto #allabouthousemusic auf. Los geht's für alle ab 18 Jahren ab 22 Uhr. Bis 0 Uhr werden »Bloody Welcome Shots« ausgegeben. Bis 23 Uhr gibt's ermäßigten Eintritt. Was die Party kostet, ist allerdings auf der Webseite und den Social-Media-Kanälen des PK nicht zu lesen.

Six Feet Underground in Reutlingen

»Eine unvergessliche Party mit vielen Überraschungen und schaurigem Spaß« - das verspricht das Six Feet Under für seine Halloween-Party. Musikalisch sind Hip-Hop, R&B und Reggaeton geboten. Bis Mitternacht gibt's Welcome-Shots. Dresscode: Geschminkt oder verkleidet. Los geht's um 22 Uhr. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 10 Euro.

Envy in Betzingen

Im Betzinger Club Envy wird die - laut Veranstaltern - »legendäre« Party-Reihe »I love 90's Halloween Edition« gefeiert. »Mega Halloween-Deko in der ganzen Location« wird versprochen, außerdem bunte Knicklichter und »Konfetti-Alarm«. Verkleidung ist ausdrücklich erwünscht, aber keine Pflicht. Einlass ist für alle ab 18 Jahren ab 22 Uhr. Tickets gibt's im Vorverkauf ab 10 Euro.

Albfetz in Münsingen

im Albfetz in Münsingen steigt die erste "XXL-Halloween-Party". DJ Delarock legt "90s und Mixed Music auf. Bis 23 Uhr gibt's für alle Gäste einen kostenlosen "Bloody Welcome Sekt". Verkleidung ist erwünscht, aber keine Pflicht. Einlass ist für alle ab 18 Jahren ab 22 Uhr. Tickets gibt's im Vorverkauf ab 5 Euro.

Trödler in Engstingen

Auch im Trödler in Engstingen steigt eine Halloween-Party. Los geht's ab 22 Uhr für alle ab 18 Jahren. Der Einritt ist frei. Bis 23 Uhr gibt's Getränke-Specials.

Schlachthaus in Tübingen

»Kommt und gruselt euch mit uns auf der queersten Halloween-Party Tübingens«, schreibt das Schlachthaus Tübingen auf seiner Instagram-Seite. »Kommt in euren schaurigsten Kostümen und macht beim Kostümwettbewerb mit.« Einlass ist ab 22 Uhr. Die Tickets kosten 10 Euro.

Schwarzes Schaf in Tübingen

Eine »Freak-Show« erwartet die Besucher im Schwarzen Schaf. Was genau darunter zu verstehen ist, verraten die Organisatoren auf ihrer Instagram-Seite nicht. »Be ready to scream« und »Let your Freak out«, schreiben sie lediglich. Es gibt nur Abendkasse.

Sudhaus Tübingen

Beim Halloween-Special im Tübinger Sudhaus kommen die »Bloodsucking Zombies from Outer Space«. Das ist eine »Shock-Rock Band« aus Wien, die auf humorvolle Weise die Themen und Klischees gängiger Horror-B-Movies besingt. Los geht's um 21 Uhr Tickets gibt's im Vorverkauf ab 29,90 Euro, an der Abendkasse für 33 Euro. Der Preis beinhaltet das Konzert und den Zugang zu anschließenden Party mit DJ Seffi.

Motorworld in Metzingen

Auch die Motorworld in Metzingen beansprucht den Titel »größte Halloween-Party der Region« für sich. »Leider sind online bereits alle Tickets ausverkauft«, teilen die Organisatoren in den sozialen Medien mit. »Wer Glück hat, bekommt noch welche an der Abendkasse.« Tickets gibt's ab 12 Euro. Verkleidung ist erwünscht. DJ Voxy legt »Mixed Music« auf. Los geht's ab 21 Uhr.

Clubhaus in Tübingen

Unter dem Motto »Trick or Drink« veranstalten die Fachschaften Psychologie, Geografie und Neuroscience der Uni Tübingen das Halloween-Clubhausfest im Clubhaus in Tübingen. Los geht's um 21 Uhr. »Kommt verkleidet«, schreiben die Organisatoren. Zur Party sind ausschließlich Studenten eingeladen, für diese ist der Eintritt gratis. »Also nehmt euren Ausweis mit«.

Last Resort in Tübingen

Um 21 Uhr geht die Halloween-Party im Last Resort mit DJ Erisch von Shite los. Wer im Kostüm kommt, bekommt einen Mexikaner aufs Haus.

Frau Holle in Tübingen

Ab 22 Uhr steigt die »Holloween«-Party bei Frau Holle in Tübingen. Der Eintritt in den Club ist generell ab 18 Jahren möglich.

Spielfeld Bar & Lounge in Pfullingen

Bei der Halloween-Party in der »Spielfeld Bar & Lounge« in Pfullingen geht's um 21 Uhr los. DJ »7eventy 5ive« legt auf.

Old Hamburg in Rottenburg

Halloween mit irischer Rockmusik ist im Old Hamburg in Rottenburg geboten. Amy Montgomery und ihre Band treten gerne in extravaganten Outfits und Kriegsbemalung auf. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 20 Euro. Los geht's um 20 Uhr. Reservierung sind per E-Mail an elke.ursinus@online.de oder telefonisch unter 015204606691 möglich. (GEA)