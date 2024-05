Die Spaten endlich in der Hand: Baubeginn bei Ohmenhäuser Pflegeeinrichtung

Mit vereinten Kräften beginnt in der Brühlstraße in Ohmenhausen der Bau der Pflegeeinrichtung. FOTO: STEPHAN

REUTLINGEN-OHMENHAUSEN. Beim Spatenstich für den Bau der neuen Pflegeeinrichtung mit 60 Plätzen in der Brühlstraße in Ohmenhausen begrüßten der Geschäftsführer der Reutlinger Altenhilfe (RAH), Timo Vollmer, und Oberbürgermeister Thomas Keck zahlreiche Anwohner. »Es sieht schon nach Baustelle aus«, freute sich Vollmer mit Blick auf das Areal, auf dem auf drei Geschossen vier Wohngruppen für stationäre Pflege, eine Tagespflege, betreute Wohnungen, ein Friseur und ein Café entstehen werden. »Es sollen vielfältige Angebote unter einem Dach vereint und damit eine hohe Aufenthaltsqualität garantiert werden. Wir wollen einen Ort der Begegnung schaffen und das Bild der Pflege verbessern«, so Vollmer weiter.

OB Keck war stolz darauf, die Pflege in Reutlingen weiter ausbauen zu können: »Hatten wir früher nur vier Einrichtungen in der Stadtmitte, sind wir nun mit dieser auf über 15 Standorte in Reutlingen verteilt. Hier ist die Lage ideal gewählt.«

Dezentralisierung der Pflege

Eine weitere Einrichtung in Degerschlacht sei in Planung. »Wir treiben damit die Dezentralisierung der Pflege voran und bringen die Menschen in die Nähe ihrer Angehörigen.« Er betonte, dass durch den Bau des Projektes zudem zahlreiche Arbeitsplätze für die Region entstehen würden. Der Weg zum Bau des Pflegeheims war allerdings ein langer, wie auch die Bezirksbürgermeisterin von Ohmenhausen Andrea Fähnle anmerkte: »Seit meinem dritten Lebensjahr spricht man von diesem Heim. Nun sollen die Steine, die dem Projekt im Weg lagen, das feste Fundament bilden.«

Bald bereiten die Bauarbeiter also die Bodenplatte vor, und der Kran wird aufgestellt. Die Fertigstellung soll im Sommer 2026 erfolgen. (anst)