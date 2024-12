Das Landratsamt Reutlingen belohnt rücksichtsvolle Radelnde und Zufußgehende

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Sehen wir uns?« Das Team des Landratsamtes Reutlingen belohnt gemeinsam mit den Mitarbeitenden der Gemeinde Engstingen und der Städte Metzingen und Reutlingen im Rahmen einer Nikolausaktion rücksichtsvolle Radelnde und Zufußgehende.

Am 4. und 5. Dezember nimmt der Landkreis Reutlingen an der Nikolausaktion der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußverkehrsfreundlicher Kommunen e. V. (AGFK-BW) teil. Ziel des Nikolaus-Teams ist es, auf die Bedeutung einer guten Sichtbarkeit im Straßenverkehr – gerade auch in der dunklen Jahreszeit – aufmerksam zu machen.

Die Mitarbeitenden des Landkreises und der Kommunen freuen sich, wieder vielen Zufußgehenden und Radfahrenden ihre Wertschätzung auszusprechen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Schokoherz, Fruchtgummis und ein ungezwungener Austausch – es soll für alle etwas dabei sein. Das Nikolaus-Team macht an den folgenden Orten Station:

Mittwoch, 4. Dezember, ab circa 15.30 Uhr, Metzingen, Innere Heerstraße (Unterführung); Donnerstag, 5. Dezember, ab circa 15.30 Uhr, Reutlingen, Kreuzung Planie/Charlottenstraße; Donnerstag, 5. Dezember, ab circa 16 Uhr, Großengstingen, Fußweg zwischen Bahnhofstraße und Keltenstraße.

Landrat Dr. Ulrich Fiedler zu der Aktion: »Es ist mir ein wichtiges Anliegen, positiv mit dem Thema Verkehrssicherheit umzugehen. Daher freut es mich, diejenigen zu belohnen, die auch im Winter mit dem Rad oder zu Fuß aktiv unterwegs sind. Radfahren und Zufußgehen – auch in der dunklen Jahreszeit – tragen dazu bei, unsere Städte und Gemeinden lebendig zu halten. Diese Form der Bewegung ist einfach, bequem und beschert besonders an Nikolaus Freude.«

Die Nikolausaktion der AGFK-BW unterstreicht: Sehen und gesehen werden ist gerade in der dunklen Jahreszeit wichtig für ein sicheres und harmonisches Miteinander im Straßenverkehr. Dabei helfen unter anderem Reflektoren, die richtige Radbeleuchtung und helle Kleidung. Erstmals wird auch der Fußverkehr gezielt in die Nikolaus-Aktion eingebunden. (eg)