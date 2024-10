Das bieten die Reutlinger Museen am Feiertag

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Kunstmuseum, Heimatmuseum und Naturkundemuseum Reutlingen sind am Tag der Deutschen Einheit, Donnerstag, 3. Oktober, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Das Industriemagazin öffnet im Rahmen des Türöffner-Tags der »Sendung mit der Maus« für Kinder (in Begleitung) von 14 bis 17 Uhr. Auch der folgende Brückentag und das erste Oktoberwochenende eignen sich für einen Besuch in den Museen. Besucher erwartet ein vielfältiges Ausstellungsprogramm.

- Kunstmuseen

Das Spendhaus feiert auf drei Etagen das Lebenswerk der Reutlinger Künstlerin Gude Schaal. Ihre Darstellungen von Menschen und Landschaften werden zu »Anlässe für Farben«, die eine eigene künstlerische Realität ausstrahlen. Und so treffen Märchenszenen aus dem Frühwerk auf norddeutsche Landschaftsmotive, eindringliche Figurenbilder und Porträts in leuchtenden Farben auf Collagen, Linolschnitte und Monotypien.

Ebenfalls im Spendhaus rückt »Aus der Sammlung: Skulptur und Druckgrafik« die Sammlungsbestände des Kunstmuseums in den Fokus der Aufmerksamkeit. Dabei greift die Werkauswahl auf die unmittelbar vorhergehende Ausstellung »Holz. Skulptur, Relief und Arbeiten auf Papier« zurück und schafft neue Werkdialoge zwischen den Künstlern Ulrich Görlich /Olaf Metzel, HAP Grieshaber, Daniel Richter und Rolf Wicker.

Das Kunstmuseum konkret in den Wandel-Hallen erinnert an den aus Frankreich stammenden Maler Bernard Aubertin. Seit 1958 arbeitete er monochrom mit roter Farbe. Über 20 Jahre war Reutlingen sein Schaffensort, hier entstanden seine größten seriellen Werke.

Entspannung oder geselligen Austausch finden Besucher im »Baumhaus – Lounge & Art Space«. Es ist zu den Öffnungszeiten des Kunstmuseums Reutlingen kostenfrei zugänglich.

- Industriemagazin

Es heißt wieder »Türen auf mit der Maus 2024!« Auch in diesem Jahr hat sich das Industriemagazin in der Eberhard-straße 14 für den 3. Oktober etwas Besonderes ausgedacht. Kinder ab sechs Jahren können zwischen 14 und 17 Uhr Industriegeschichte mit allen Sinnen erleben. Der Tag steht unter dem Motto »Zusammentun«. Da passt es gut, dass auch das Gustav-Werner-Forum im Krankenhäusle/Bürgerpark dieses Jahr beim Maustag mit dabei ist. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist im Industriemagazin nicht erforderlich. Kinder müssen von Erwachsenen begleitet werden. Genauere Informationen gibt es online.

- Heimatmuseum

Mit einem Objekt zur Einweihung der Straßenbahnlinie 3 nach Altenburg 1928 erinnert das Heimatmuseum in seiner Reihe »Ein.Blick. Ausgewähltes aus der Sammlung« an 75 Jahre schienengebundene Nahverkehrsgeschichte in Reutlingen. Der Eintritt in die Dauerausstellung ist kostenfrei.

- Naturkundemuseum

Im Naturkundemuseum ist neben der Dauerausstellung zur Naturgeschichte der Erde, des Lebens und der Region die Sonderausstellung »Zurück in die Zukunft – Honigbienen im Wald« mit Fotografien von Ingo Arndt zu sehen.

Um 15 Uhr führt zudem der Geologe Eberhard Quoss zum Thema »Supervulkane – Gefährliche schlafende Riesen«. Der Eintritt und die Teilnahme an der Führung sind kostenfrei. (eg)