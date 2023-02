Dank an die Feuerwehr Mittelstadt, die bei Großbrand schlimmeres verhinderte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-MITTELSTADT. Die Gelegenheit zum Dank an die Freiwillige Feuerwehr Mittelstadt für ihren Einsatz am 12. Januar hat Bezirksbürgermeister Wilhelm Haug auf der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates genutzt: »Dass wir eine schlagkräftige und schnelle Einsatzgruppe haben, haben die Kameraden unter ihrem Kommandanten und seinem Stellvertreter unter Beweis gestellt. Nur durch den schnellen und gezielten Einsatz wurden die letzten drei Rinder aus dem Stall gerettet«, so Haug. Die Wahl von Oberbrandmeister Johannes Böhringer zum Abteilungskommandanten sowie Benjamin Schnaible zu seinem Stellvertreter wurde bestätigt. (zen)