Damit was passiert,wenn was passiert

Weil die Sparkassenversicherung (SV) im Jahr 1994 die Württembergische Gebäudebrandversicherung übernommen hat, verknüpfen viele diesen Namen noch automatisch nur mit der Sparte Gebäudeversicherung. »Dabei machen wir weit mehr als nur Gebäu[1]deversicherungen; wir können unsere Privat- und Geschäftskunden für alle Eventualitäten absichern«, fasst Andreas Föll das breite Spektrum griffig zusammen. Der studierte Betriebswirt, Fachrichtung Versicherungen, sammelte zwölf Jahre Erfahrung bei der SV, zuletzt in der Reutlinger Geschäftsstelle am Marktplatz, um dann die bestehende Geschäftsstelle Eberle in der Kaiserstraße 53 in Reutlingen zu übernehmen. »Das ist seit über 30 Jahren ein markanter, gut frequentierter und sehr stabiler SV-Standort«, sagt Föll und freut sich mit seinem Team auf eine Zukunft, die auf Wachstum ausgerichtet ist.

Sorgloser in die Zukunft schauen

Ob Bauen und Wohnen, Auto und Zweirad, Altersvorsorge und Vermögen, Unfall und Berufsunfähigkeit oder Krankheit und Pflege: Es gibt kaum einen Bereich im Leben, der einen durch eine entsprechende Versicherung nicht sorgloser in die Zukunft sehen ließe. Pass[1]genau das zu finden, was im Fall eines Falles individuell am besten greift, hat sich Andreas Föll mit seinem Team zur Aufgabe gemacht. Stichworte wie Rechtsschutz, Privat-Haftpflicht oder Hinterbliebenen-Absicherung werden gerne verdrängt. Aber die Gewissheit, dass beispielsweise anwaltlicher Beistand bei Rechtsfragen oder die Kostenübernahme bei einem selbst verschuldeten Unglück gesichert sind, lassen einen letztendlich auch gelassener mit den schwierigen Themen des Lebens umgehen. »Wenn Fragen wie diese auftauchen, wollen wir gerne Ansprechpartner sein«, sagt Andreas Föll. »Dank großzügiger Öffnungszeiten können wir fast immer anbieten, bei einem Abstecher nach Reutlingen auch in unserer Geschäftsstelle vorbeizuschauen und sich unverbindlich über die individuellen Möglichkeiten zu informieren«. Der Standort in Höhe und Verlängerung der Kaiserpassage bietet sich für eine Kombination von Einkaufsbummel und niederschwelliger Info-Möglichkeit geradezu an.

Seit über 30 Jahren befindet sich in der Reutlinger Kaiserstraße 53 ein Standort der Sparkassenversicherung Foto: PR Seit über 30 Jahren befindet sich in der Reutlinger Kaiserstraße 53 ein Standort der Sparkassenversicherung Foto: PR

Veränderte Lebensumstände melden

Zumal sich dadurch ein Problem schnell aus der Welt schaffen ließe, das Versicherungsagenten und – im Schadensfall − Versicherungsnehmer gleichermaßen umtreibt: Jede Veränderung der Lebensumstände sollte, so der Rat von Andreas Föll, idealerweise zeitnah auch der Versicherung gemeldet werden. Ob Berufseinstieg, Umzug, Umbau des Eigenheims oder Rente: Mit jedem neuen Lebensabschnitt gilt es, auch bestehende Versicherungen den Zeitumständen entsprechend anzupassen – »damit was passiert, wenn was passiert«, wie es im Slogan der Versicherung so griffig formuliert ist. Sicherheitshalber sollte auch dann, wenn sich nichts geändert hat, alle fünf Jahre eine routinemäßige Überprüfung stattfinden, empfiehlt Andreas Föll ergänzend.

Andreas Föll prüft anhand einer firmenneutralenSoftware gerne, ob die Versicherungsbedingungennoch zu der aktuellen Lebenssituation passen Foto: PR Andreas Föll prüft anhand einer firmenneutralenSoftware gerne, ob die Versicherungsbedingungennoch zu der aktuellen Lebenssituation passen Foto: PR

Schadensmeldungen auch online möglich

»Für diesen Versicherungscheck benutzen wir eine firmenneutrale Software«, erklärt der SV-Geschäftsstellenleiter. »Diese dröselt jede Klausel der Vertragsbedingungen gesondert auf. Gerne zeigen wir damit unseren Kunden, ob noch alles für sie passend ist«. Selbstverständlich gibt es neben der persönlichen Beratung in der Geschäftsstelle auch die Beratung beim Kunden vor Ort. Für den Außendienst sind Andreas Föll und Jan Kranzusch zuständig, der ebenfalls ein ausgebildeter Versicherungsfachmann ist. Erste Anlaufstelle für die Kunden in der Kaiserstraße sind die Vertriebsassistentinnen Gerti Müller, Diana Rogler und Simone Hendel. »Eine gute Kundenbeziehung ist uns allen wichtig«, versichert Geschäftsstellenleiter Andreas Föll. Einen weiteren bequemen Weg bietet das stark ausgebaute, kostenlose Online-Service-Angebot: Dort können beispielsweise online alle Schäden gemeldet werden. Unterlagen sind jederzeit verfügbar; EMail-Benachrichtigungen informieren zeitnah über neue Posteingänge. »Wir sind ein starker Partner in Europas größtem Finanzverbund«: So positioniert sich die SV Versicherung auf ihrer Homepage und verweist zugleich auch auf die vielfältigen Förderungen des Unternehmens für kulturelle, künstlerische und sportliche Projekte.

Kaiserstraße 53 | 72764 Reutlingen | Tel. 0 71 21-972500 I www.sparkassenversicherung.de/andreas.foell