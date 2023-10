Bronnweiler möchte Mittel gegen das »Absaufen«

In der Turnhalle sind die Sanitäranlagen laut Bezirksgemeinderat in »desolatem« Zustand.

REUTLINGEN-BRONNWEILER. Der Bezirksgemeinderat Bronnweiler hat seine Wünsche an den städtischen Haushalt 2024/25 formuliert. Zunächst beantragt er die erforderlichen Mittel für die Gewährleistung eines zuverlässigen Hochwasserschutzes auf Bronnweiler Markung. Das verheerende Hochwasser am 28. Juni 2021 habe gezeigt, dass der Stadtteil bei derartigen Unwettern regelrecht »absaufe«. Bei der Metzgerei Luz sei Wasser eingedrungen, das den gesamten Maschinenpark sowie die Wurst- und Fleischlager zerstört habe. Autos seien die Wiesaz hinuntergeschwommen, mehrere Häuser und Wohnungen kurzzeitig unbewohnbar gewesen. Bisher sei »viel geredet und geprüft worden, umgesetzt hingegen leider noch sehr wenig«.

Kritik: Viel geredet, sehr wenig umgesetzt

Außerdem beantragt der Rat die erforderlichen Mittel zur Generalsanierung der Sanitäranlagen in der örtlichen Turnhalle. Der Zustand der Toiletten sei »beschämend«, die Geruchsbelästigung nicht hinnehmbar.

Zuletzt wünscht man sich die erforderlichen Mittel für den Ausbau des Taubbronnenwegs. Denkbar sei dort auch die Einrichtung eines Einbahnverkehrs. Wenn Ende des Jahres das neue Kinderhaus mit 90 Kindern auch aus umliegenden Stadtteilen in Betrieb genommen werde, fürchtet man andernfalls »ein Verkehrschaos«. Da dem Komplex nur drei Stellplätze zur Verfügung stünden, beantragt der Rat auch die Schaffung von weiteren Parkplätzen fürs neue Kinderhaus. Es biete sich an, den Ausbau in Verbindung mit der Reutlinger Wohnungsgesellschaft GWG zu machen, da sie ohnehin den Fahrbahnbelag erneuere. (eg/GEA)