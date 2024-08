Biotonnen im Kreis Reutlingen können teilweise wieder nicht geleert werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Biotonnen können in der kommenden Woche, 26. bis 30. August 2024, im Entsorgungsgebiet des Landkreises Reutlingen (ohne die Städte Reutlingen, Metzingen und Pfullingen) teilweise nicht geleert werden. Die Leerung der Biotonnen fällt in der Woche aus, in der keine Restmüllabfuhr stattfindet. In der Woche, in der gleichzeitig die Biotonne und die Restmülltonne geleert werden, findet die Abholung ganz normal statt.

Grund hierfür sind weiterhin ungewöhnlich viele Krankheitsfälle beim Entsorgungsunternehmen. Zudem ist durch die Urlaubszeit der Personalbestand ohnehin niedriger als gewöhnlich. Der Landkreis geht davon aus, dass die Biotonnen ab September wieder regulär geleert werden können. Bereits zwischen dem 12. und 23. August war die Leerung der Biotonnen zum Teil ausgefallen.

Sollte die Biotonne voll sein, kann der Bioabfall in Zeitungspapier eingewickelt, zwischengelagert und nach der nächsten Leerung in die Tonne gegeben werden. Haben sich schon Fliegen oder Maden in der Tonne entwickelt, sollte der gesamte Bioabfall mit einer Schicht Zeitungspapier abgedeckt werden. Überschüssiger Grünschnitt kann auch auf den Häckselplätzen kostenlos entsorgt werden. (pm)