Bildungsmesse Neckar-Alb: Wie geht es nach der Schule weiter?

REUTLINGEN. Auf der Bildungsmesse Neckar-Alb »binea« können sich Interessierte über Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Studienmöglichkeiten in der Region informieren. Wer noch nicht so richtig weiß, wohin der Weg im späteren Berufsleben einmal gehen soll, findet auf der »binea« in der Reutlinger Stadthalle ein Beratungsangebot.

170 Betriebe erwarten am Freitag und Samstag, 26. und 27. Januar, die Besucher an ihren Messeständen, zudem gibt es Workshops, Vorträge und Fragerunden. Auf vier Stockwerken in der Stadthalle stehen Mitarbeiter der Agentur für Arbeit und des Landesnetzwerkes für Berufsberatung für Kurzberatungen zur Verfügung.

Neben Ausbildungsthemen stehen auch das Duale Studium, ein Freiwilliges Soziales Jahr oder ein Freiwilliges Ökologisches Jahr auf dem Programm.

Einen Überblick über die beruflichen Chancen – egal ob es um handwerkliche oder um kaufmännische Berufe geht – bieten auf der Messe unterschiedliche Führungen. Sie starten am Freitag um 10, 12, 14 und 16 Uhr sowie am Samstag um 10, 13 und 15 Uhr am Haupteingang der Stadthalle.

Bei Touren über die Messe gibt es am Freitag um 11 und 15 Uhr sowie am Samstag um 11 Uhr Informationen über die beruflichen Weiterbildungschancen des Netzwerks für berufliche Fortbildung Regionalbüro Neckar-Alb. Sie starten im ersten Stockwerk der Stadthalle in der Fachkräftelounge. Für alle, die vielleicht einmal ganz hoch hinaus wollen, ist am Freitag, 26. Januar, von 16.30 bis 22 Uhr ein Flugsimulator geboten. Und am Freitag, 26. Januar, klingt die Messe von 16.30 bis 22 Uhr bei der Aftershow-Party aus. (GEA)