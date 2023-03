Beschäftigte der Bäckerbub GmbH in Reutlingen treten in vierstündigen Warnstreik

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Beschäftigten der Spätschicht der Bäckerbub GmbH in Reutlingen treten heute, 16 Uhr, anlässlich der Lohn- und Gehaltstarifrunde für die Brotindustrie Baden-Württemberg in einen rund vierstündigen Warnstreik. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Region Stuttgart, ruft die 80 Beschäftigten zur Arbeitsniederlegung auf. Hartmut Zacher, Geschäftsführer der NGG-Region Stuttgart, kritisiert das »völlig unzureichende Angebot« beim ersten Verhandlungstermin am 27. Februar: »Trotz einer Inflation von im Februar 8,7 Prozent boten die Arbeitgeber gerade mal 3,5 Prozent für das Jahr 2023 und eine Erhöhung in der gleichen Größenordnung für 2024«, so Zacher. Mit dem Warnstreik solle die Forderung nach einer Tarifsteigerung von 11 Prozent, mindestens jedoch 350 Euro, bei einer Laufzeit von 12 Monaten, unterstrichen werden. Am Montag werde weiterverhandelt. (eg)