Beitrag zur Energiewende in Bouaké

REUTLINGEN. Die Stadtverwaltung und die Fair-Netz unterstützen gemeinsam Reutlingens Partnerstadt Bouaké im Rahmen eines EU-Projekts. Das Ziel von »Bouaké Ville Durable – Nachhaltige Stadt Bouaké«: Arbeitsplätze für junge Menschen in klimaneutralen Berufsfeldern zu schaffen. Dafür wird nun ein Seecontainer mit Werkzeugen, Photovoltaikanlage und weiteren nützlichen Materialien in die zweitgrößte Stadt des afrikanischen Staates Elfenbeinküste geschickt.

Die Materialien sollen dem Lycée Professionnel et Industriel, einer berufsbildenden Fachschule, zugutekommen. Ergänzend wurden Lehrkräfte der Bildungseinrichtung in einem dreiwöchigen Intensivkurs bei der Fair-Netz geschult, um ihr neu erlangtes Wissen in ihrer Heimat weiterzugeben.

»Uns ging es um eine praxisorientierte Ausbildung. Dabei wurde ein breites Aufgabenspektrum abgebildet: vom Anschluss einer Steckdose bis zur Installation einer PV-Anlage«, fasst Thorsten Jansing, Geschäftsführer der Fair-Netz, die Inhalte des Intensivkurses zusammen. Fachleute der Fair-Netz bildeten die vier Multiplikatoren aus der Partnerstadt vom in den Themenfeldern »Grundkenntnisse Elektrotechnik«, »Photovoltaikanlagen« und »nachhaltige Energiewirtschaft« aus. Die Themen wurden im Hinblick auf die inhaltlichen Schwerpunkte des Projektes gewählt. Mit nachhaltiger Energiewirtschaft soll die Energiewende in Bouaké gefördert und dem Klimawandel somit entgegengewirkt werden.

»Wenn Sie die neuen Erkenntnisse aus Reutlingen in Bouaké umsetzen und an junge Menschen weitergeben können, tragen Sie dazu bei, die nachhaltigen Projektziele zu erreichen. Damit rückt das Ziel einer nachhaltigen Stadt Bouaké wieder ein Stück näher«, betonte Oberbürgermeister Thomas Keck in Richtung der Multiplikatoren.

Intensivkurs für Lehrkräfte

Thierry Nicaise Dognondo, technischer Projektleiter bei der Stadt Bouaké, machte deutlich, wie wichtig die Weitergabe von Wissen, aber auch von Arbeitsmaterial für seine Heimatstadt ist: »Wir müssen die Fähigkeiten derjenigen stärken, die sich für nachhaltige Energien einsetzen. Dank der Unterstützung können wir sicherstellen, dass unsere Jugendlichen gut ausgebildet und für den Arbeitsmarkt vorbereitet werden.« Bereits seit dem Projektstart 2021 tauscht sich die Abteilung Städtepartnerschaften der Stadt Reutlingen regelmäßig mit den Projektverantwortlichen in Bouaké aus, um die Realisierung der Projektziele voranzutreiben. Die Idee, einen Seecontainer in die Partnerstadt zu senden, entstand beim Besuch einer Reutlinger Fachdelegation am Lycée Professionnel et Industriel im letzten Herbst. Denn: Die Lerninhalte werden dort bisher mangels Ausstattung vor allem theoretisch vermittelt. Die praktische Ausbildung soll mithilfe der Materialien aus Reutlingen gestärkt werden. Der Seecontainer wurde im Vorfeld vom Streetart-Künstler »MAK O« mit Graffiti gestaltet.

Die Logos der Stadt Reutlingen, der Fair-Netz und der Stadt Bouaké zieren nun seine Fassade. Mitte November soll der Container auf den Seeweg nach Côte d’Ivoire gebracht werden, noch in diesem Jahr soll er dort ankommen. (eg)