Bald gibt's Reutlingens Stadtfarben zum Vernaschen

Was die Leute vom Obst- und Gartenbauverein gemeinsam mit OB Keck (in der Hocke) in der Pomologie eingepflanzt haben, wird einmal alle Parkbesucher erfreuen: 20 Beerensträucher. FOTO: ZENKE

REUTLINGEN. Rund um den Mustergarten des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) in der Pomologie wird es einmal sehr lecker werden. Am Wochenende haben die Vereinsmitglieder unterstützt von Oberbürgermeister Thomas Keck dort zwanzig Beerensträucher eingegraben. Die Pflanzen sind ein Geschenk zum 100-jährigen Bestehen des OGV. Wenn die Sträucher mal fette Früchte tragen, gibt es die Reutlinger Stadtfarben zum Vernaschen.

Denn schwarze, rote und weiße Johannisbeeren gehören zum erlesenen Geschenksortiment dazu, mit dem der Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine die Reutlinger erfreut. Ebenfalls in der Erde sind jetzt auch verschiedene Trauben und sogar kleine Kiwi. Darüber freut sich Thomas Rudolf vom erweiterten Vorstand des OGV, der darüber hinaus von um 20 Prozent mehr Mitgliedern im Jubiläumsjahr sowie einem unter 60 Lebensjahren gesunkenen Altersdurchschnitt berichtet.

OB Thomas Keck betont, »der Wert eigenen Obstes und Gemüses ist wieder in den Köpfen der Bürgerschaft«, was auch ein Verdienst des Gartenbauvereins sei. Nächstes Ereignis in der Idylle auf der Pomologie wird der Pflanzentauschtag am Samstag, 6. Mai, ab 11 Uhr sein. (zen)

www.ogv-reutlingen.de