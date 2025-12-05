Bahnhof Reutlingen: Aus DB-Reisezentrum wird bwegt-Fahrgastcenter

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Aus den DB-Reisezentren werden im Südosten des Landes bwegt-Fahrgastcenter. Auch im Bahnhof Reutlingen. Während der Umbauarbeiten eröffnet eine Beratungs- und Verkaufsstelle an einem Übergangsstandort in der Nähe des Bahnhofs. Ministerialdirektor Berthold Frieß sagte: »In Reutlingen schließt das DB-Reisezentrum ab Mitte Dezember.« Letzter Verkaufstag im Bahnhof in Reutlingen ist am Samstag, 13. Dezember. Während der grundlegenden Bauarbeiten im Bahnhof wird es ab Montag, 15. Dezember, zunächst einen Übergangsstandort circa 150 Meter vom Bahnhof entfernt geben: in Kooperation mit der neuen Postfiliale, Bahnhofsstraße 2. Neueröffnung im Bahnhof soll nach Abschluss der Bauarbeiten im Frühjahr 2026 als bwegt-Fahrgastcenter sein. Fahrgäste können Tickets auch an Fahrausweisautomaten und über die digitalen Vertriebskanäle kaufen.

Neue Fahrausweisautomaten

Für Fragen zum Deutschland-Ticket und zu Verbundfahrausweisen können sich Fahrgäste an die örtlichen Verkehrsverbünde wenden. Sie bieten häufig eigene Verkaufsstellen und Ticket-Apps an. Darüber hinaus ist die telefonische Servicenummer der Deutschen Bahn (030 2970) erreichbar. Durchgängig können Fahrgäste ihre Tickets auch in der App DB Navigator sowie online kaufen. Für den Nah- und Regionalverkehr können sie Fahrten mit einem Wisch über die landeseigene bwegt-App mit dem digitalen CiCoBW-System (Check-In-Check-Out Baden-Württemberg) buchen.

Entlang der Strecken im Südosten Baden-Württembergs werden an vielen Standorten im Dezember die Fahrausweisautomaten getauscht. In der Regel steht noch am gleichen Tag ein neuer Automat betriebsbereit zur Verfügung. Im Reutlinger Hauptbahnhof ist einer schon ausgetauscht, ein weiterer bwegt-Fahrausweisautomat wird am 9. Dezember in Betrieb genommen. (eg)