Promi-Auflauf bei Reutlinger Weihnachtsfeier

REUTLINGEN. Roter Teppich, Blitzlichtgewitter und ein Promi-Auflauf: So eine Firmen-Weihnachtsfeier wie die von Kocak gab’s in Reutlingen wohl noch nie. Als Bruce Darnell ankam, herrschte dichtes Gedränge vor der Eventlocation Joli. Die Mitarbeiter der Gebäudereinigungsfirma, allesamt in Abendgarderobe gekleidet, griffen sofort zu ihren Smartphones. Die TV-Persönlichkeit, bekannt als Juror von »Germany’s Next Topmodel« und »Das Supertalent«, war der Stargast des Abends. Er nahm sich Zeit, etlichen Mitarbeitern, die am roten Teppich auf ihn warteten, die Hand zu geben.

Neben ihm schritten weitere bekannte Gesichter über den roten Teppich: TV-Moderatorin Sonya Kraus, die Reality-Stars Gina-Lisa Lohfink und Julian F. M. Stoeckel, Nackt-DJane und Reality-Star Micaela Schäfer sowie Model und Sänger Menderes Bagci, der als Dauergast bei »Deutschland sucht den Superstar« und als »Dschungelkönig« des RTL-Dschungelcamps prominent wurde.

Mitarbeiter sollen sich wie Promis fühlen

Warum das alles? Geschäftsführer Ömer Kocak hat eine klare Antwort: »Die Mitarbeiter sind die eigentlichen Stars meiner Firma. Sie leisten jeden Tag tolle Arbeit.« Gebäudereinigung führe oft ein Schattendasein. Seine Idee: den Kolleginnen und Kollegen einmal das Gefühl geben, wie Promis im Rampenlicht zu stehen – und das in Gesellschaft eben dieser.

Machte das alles möglich: Geschäftführer Ömer Kocak (Mitte). Foto: Jürgen Meyer Machte das alles möglich: Geschäftführer Ömer Kocak (Mitte). Foto: Jürgen Meyer

Bruce Darnell war schnell als prominenter Gast gesetzt. Doch es sollten noch weitere Party-Promis engagiert werden, die für Stimmung sorgen sollten. Bereits vor zwei Jahren veranstaltete Kocak eine große Weihnachtsfeier: Damals wurde eine Location in einen großen Zirkus verwandelt, in dem nationale und internationale Artisten auftraten. Sein Plan: jedes zweite Jahr ein Großevent. »Meine Mitarbeiter halten mich für verrückt«, sagt Kocak und lacht. »Aber sie wissen es sehr zu schätzen, dass ich ihnen etwas zurückgeben möchte.«

Ohne seine Mitarbeiter wäre seine Firma kein Erfolgsmodell geworden, sagt Ömer Kocak. 2018 startete er als Kleinunternehmer mit gerade einmal 500 Euro Monatsumsatz. Er hielt trotz mühsamer Anfänge, vor allem während der Corona-Pandemie, an seiner Idee fest. Es zahlte sich aus: Heute hat das familiengeführte Unternehmen knapp 250 Beschäftigte, betreut über 1.200 Objekte in der Region und erzielte 2025 rund 7,5 Millionen Euro Umsatz. Kocak Facility Management bietet längst mehr als Gebäudereinigung: Hausmeisterservice, Gartenpflege, eine Akademie für Weiterbildung, einen Online-Shop und Business-Apartments gehören zum Firmenverbund. Und die Expansion soll noch nicht am Ende sein: In einem gerade entstehenden Neubau sollen 44 weitere Arbeitsplätze in der Verwaltung geschaffen werden.

Hoher Aufwand für die Weihnachtsfeier

Allein 50 Mitarbeiter waren in der Organisation der diesjährigen Weihnachtsfeier beschäftigt, sagt Ömer Kocak. »In der vergangenen Woche waren die alle im Dauerstress.« Denn der Aufwand war enorm: Drei Tage lang wurde auf dem Rathausvorplatz ein eigener Weihnachtsmarkt aufgebaut, auf dem die Gäste verköstigt wurden. Auch die Location, das Joli, wurde komplett umgestaltet – so radikal, dass Passanten anhand der großen Kocak-Banner an der Fassade glaubten, hier entstehe ein neuer Firmenstandort.

»Das war alles nicht gerade günstig«, gibt Kocak zu. Konkrete Zahlen will er aber nicht nennen. Nur so viel: Die größten Posten seien die Promis – ihre Gagen, Unterbringung, Verpflegung und Anreise. Bruce Darnell habe ein paar Sonderwünsche gehabt. »Aber es hat Spaß gemacht, mit den Promis Kontakt zu haben«, erzählt der Geschäftsführer. Kocak hätte gerne noch mehr Stars zu seiner Feier eingeladen, »aber irgendwann wäre es zu teuer geworden«. Auf den Social-Media-Kanälen wurden nach und nach die Promi-Gäste bekannt gegeben – nicht jedoch der Veranstaltungsort, um zu vermeiden, dass sich Schaulustige drängeln. Die Stars sollten allein für die Mitarbeiter da sein. Und sie erfüllten geduldig jeden Selfie-Wunsch.

Eine Show wie im Fernsehen

Die anschließende Party glich einer Live-Sendung des »Supertalents«: Ein Weltmeister der Handstandakrobatik und eine »Schlangenfrau« mit spektakulären Körperbiegungen begeisterten das Publikum. Ein DJ und ein Saxofonspieler sorgten für Stimmung, begleitet von Showtänzerinnen in glitzernden Kostümen. Burlesque-Künstlerinnen sorgten für Staunen, eine von ihnen räkelte sich in einem riesigen Sektglas. Zwischendurch zogen »Roboter« in leuchtenden LED-Anzügen und mit Nebelmaschinen an den Händen durch das Joli und brachten die Menge zum Tanzen. Für Stimmung sorgten auch Mini-Konzerte von Menderes und Micaela Schäfer, die auch am Ballermann mit ihren eigenen Songs auftreten.

Vier Stunden ohne Leerlauf – selbst die showerprobten Promis waren beeindruckt. Gina-Lisa Lohfink und Micaela Schäfer betonten in ihren Ansprachen, sie hätten so etwas noch nie erlebt. Menderes blieb bis tief in die Nacht in der Karaoke-Bar im Nebenraum und sang gemeinsam mit den Mitarbeitenden. Auch die Beschäftigten zeigten sich überwältigt. »Wir haben uns wirklich selbst wie Promis gefühlt«, sagte einer. »Das werde ich nie vergessen.«

Nächstes Highlight schon geplant

Chef Ömer Kocak versprach, dass sich seine Mitarbeiter bald wieder unter Promis mischen dürfen. Für die Eröffnung des vierstöckigen Neubaus in der Erwin-Seiz-Straße im Sommer will er am liebsten Pop-Titan Dieter Bohlen oder die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz von der Band Tokio Hotel einladen. »Erste Gespräche laufen bereits.« Und die nächste Weihnachtsfeier? »Die wird noch größer«, kündigte Kocak an und lächelte. »Vielleicht müssen wir dann die Stadthalle mieten.« (GEA)