Auffahrt zur B28 in Reutlingen noch bis zum 16. August gesperrt

An einer Straße wird gebaut.

REUTLINGEN. Voraussichtlich noch bis Freitag, 16. August, ist die Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Tübingen unter der Brücke am Hohbuchknoten (B28) bis zur Einmündung Gustav-Schwab-Straße wegen Arbeiten am neuen Haltepunkt Bösmannsäcker für die Regional-Stadtbahn gesperrt. Die Vollsperrung ist wegen des Einbaus einer Treppenanlage zwischen Brücke Bantlinstraße und Bahnsteig sowie Leitungsarbeiten im Straßenraum erforderlich.

In diesem Zeitraum muss auf Alternativrouten ausgewichen werden. Im Anschluss ist bis Freitag, 6. September, die Durchfahrt bis zur Gustav-Schwab-Straße und in Fahrtrichtung Tübingen wieder eingeschränkt möglich, dennoch muss wegen Verkehrsbeschränkungen mit Verzögerungen gerechnet werden. (a)