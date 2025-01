Arbeitslosigkeit in Reutlingen und Region leicht gestiegen

Die Agentur für Arbeit in Reutlingen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein leichter Anstieg der Arbeitslosenzahlen zum Jahresausklang: im Dezember waren 11.584 Menschen in der Region arbeitslos gemeldet – 99 mehr als im Vormonat. An der Arbeitslosenquote im Reutlinger Agenturbezirk ändert dieser geringe Zuwachs allerdings nichts, diese lag im Dezember erneut bei 3,9 Prozent. Im Baden-Württemberg-Durchschnitt lag die Arbeitslosenquote im letzten Monat des Jahres bei 4,3 Prozent (Vormonat 4,2).

Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote in der Region noch bei 3,7 Prozent. Im Dezember 2024 waren 855 Personen (8 Prozent) mehr von Arbeitslosigkeit betroffen als im Dezember des Vorjahres. »Auch im letzten Monat des Jahres müssen wir deshalb von einem leichten saisonbereinigten Anstieg der Arbeitslosigkeit sprechen«, so Markus Nill, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Reutlingen. Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit ist überwiegend der Rechtskreis SGB II betroffen.

Unabhängig von den Rechtskreisen ist dabei ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosen bei den Männern (plus 140 Arbeitslose im Dezember) zu verzeichnen, während die Anzahl der arbeitslosen Frauen im Vergleich zum Vormonat sogar leicht gesunken ist (minus 41 Personen). Markus Nill führt dies vor allem auf die schwächelnde Konjunktur in der Industrie zurück: »In diesem Wirtschaftssektor sind üblicherweise die meisten Mitarbeitenden männlich.«

Dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit wurden im letzten Monat des Jahres 605 Stellenangebote neu gemeldet, 117 Stellen beziehungsweise 16,2 Prozent weniger als im Vormonat. Insgesamt hatten die Vermittler im Dezember 3.042 Stellenangebote im Bestand und somit 15,7 Prozent (566 Angebote) weniger als im Dezember 2023. Die meisten freien Stellen gibt es aktuell im Gesundheits- und Sozialwesen, im Handel sowie im verarbeitenden Gewerbe.

Im Landkreis Reutlingen waren im Dezember insgesamt 7.323 Menschen (plus 11 Prozent gegenüber Dezember 2023) arbeitslos. 2.988 (plus 20 Prozent) davon waren bei der Agentur für Arbeit gemeldet und 4.335 (plus 5,6 Prozent) beim Jobcenter.

Im Landkreis Tübingen waren im Dezember 2024 insgesamt 4.261 Menschen arbeitslos gemeldet (plus 3,1 Prozent Dezember 2023). Die Arbeitsagentur betreute davon 1.902 (plus 8,3 Prozent) Personen, das Jobcenter 2.359 (minus 0,7 Prozent). Die Arbeitslosenquote für den Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen (also Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung) lag im Dezember bei 3,9 Prozent (Vorjahresmonat 3,7 Prozent). (aa)

Seite 26