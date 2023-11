Arbeitslosigkeit geht in Reutlingen leicht zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Die Arbeitslosenzahlen im Agenturbezirk Reutlingen sind im Oktober erneut leicht zurückgegangen. 10.626 Menschen waren im vergangenen Monat in der Region ohne Beschäftigung, das waren 151 Personen weniger als im September. Die Arbeitslosenquote sank damit im Oktober auf 3,6 Prozent (Vormonat 3,7 Prozent).

Die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg ist ebenfalls leicht gesunken, sie lag bei 3,9 Prozent (September 4,0 Prozent).

Trotz des leichten Rückgangs sind negative konjunkturelle Einflüsse auf dem Arbeitsmarkt erkennbar, waren doch im Oktober des Vorjahres noch 570 Menschen weniger von Arbeitslosigkeit betroffen als im zurückliegenden Monat.

Der Bestand an arbeitslosen Männern im Agenturbezirk beispielsweise ist im Vergleich zum Oktober 2022 um 9,3 Prozent (beziehungsweise 484 Personen) gestiegen. Auch die Anzahl der arbeitslosen Ausländer ist um 3,8 Prozent (183 Personen) höher als noch im Oktober des vergangenen Jahres.

»In dieses Bild passt auch der Anstieg der Zugänge aus Erwerbstätigkeit«, so Oliver Kerl, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Reutlingen. Insgesamt 1.007 Personen sind direkt aus einer Erwerbstätigkeit in der Arbeitslosigkeit gelandet, das sind 5,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

»Die schwächelnde Konjunktur ist aber kein reutlingenspezifisches Thema«, erläutert Oliver Kerl, »denn aktuell entwickeln sich die Arbeitslosenzahlen allgemein auch in Regionen mit ansonsten traditionell niedrigen Arbeitslosenquoten in die falsche Richtung. Im Vergleich zum Vormonat haben sich mehr Personen arbeitslos gemeldet und gleichzeitig weniger Menschen eine neue Arbeit gefunden.«

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung ist der Personenbestand im Vergleich zum Oktober 2022 um 10,2 Prozent (386 Menschen) gestiegen. Zurückgegangen ist im zurückliegenden Monat die Jugendarbeitslosigkeit in der Region. Bei jungen Menschen zwischen 15 und unter 25 Jahren liegt die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk jetzt, wie schon im Oktober des Vorjahres, bei 2,4 Prozent (Vormonat 2,7 Prozent).

Ein Grund für den Rückgang bei den Jugendlichen ist auch der Beginn des neuen Ausbildungsjahres. Vereinzelt starten auch jetzt noch junge Menschen in berufliche Ausbildungen. Kerl ermuntert deshalb noch Unentschlossene. Alle, die kurz vor Toresschluss noch ihre Chance ergreifen möchten, seien eingeladen, sich telefonisch oder per Mail zu melden.

Dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit wurden im Oktober 756 Stellenangebote neu gemeldet, das waren 179 Stellenangebote mehr als im Vormonat. Der Gesamtbestand liegt nun bei 3.902 Stellenangeboten, 71 (beziehungsweise 1,9 Prozent) mehr als noch im September.

Seit Jahresbeginn wurden den Arbeitsvermittlern 9.598 vakante Stellen gemeldet, das sind 11,2 Prozent weniger als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr.

Im Landkreis Reutlingen waren im Oktober 6.469 Menschen (plus 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr) von Arbeitslosigkeit betroffen, davon waren 2.425 (plus 11,7 Prozent) bei der Agentur für Arbeit und 4.044 (plus 3,9 Prozent) beim Jobcenter Landkreis Reutlingen gemeldet.

Im Landkreis Tübingen waren vorigen Monat insgesamt 4.157 Menschen arbeitslos gemeldet (plus 4,2 Prozent gegenüber Vorjahr). Davon waren 1.744 bei der Arbeitsagentur in Betreuung (plus 8,2 Prozent) und 2.413 (plus 1,4 Prozent) beim Jobcenter Landkreis Tübingen.

Die Arbeitslosenquote für den Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen (also Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung) lag im Oktober bei 3,6 Prozent (Vorjahr 3,5 Prozent).

Die Quoten im Einzelnen (Wert vom Oktober 2022 in Klammern): Landkreis Reutlingen 3,9 Prozent (3,7 Prozent), Landkreis Tübingen 3,2 Prozent (3,1 Prozent), Hauptagentur Reutlingen 4,1 Prozent (3,9 Prozent), Geschäftsstelle Münsingen 2,6 Prozent (2,9 Prozent) und Bad Urach 3,8 Prozent (3,3 Prozent). (eg)