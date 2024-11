Arbeiten an Regional-Stadtbahn: B28 am Hohbuchknoten halbseitig gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Für die Regional-Stadtbahn Neckar-Alb entsteht in Reutlingen der neue Haltepunkt Reutlingen Bösmannsäcker, der voraussichtlich im nächsten Jahr fertiggestellt und in Betrieb genommen wird. Wegen Bauarbeiten rund um den Haltepunkt wird von Montag, 18., bis Freitag, 29. November, die Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Tübingen unter der Brücke am Hohbuchknoten (B 28) bis zur Einmündung Gustav-Schwab-Straße für den Verkehr halbseitig gesperrt. Im selben Zeitraum wird auf der Brücke die westliche Seite des Gehwegs entlang der Bantlinstraße gesperrt.

Die Bauarbeiten an der Konrad-Adenauer-Straße sind erforderlich, um abschließende Arbeiten für den Außenbahnsteig zu erledigen und einen Fußgängerübergang zum Bahnsteig zu errichten. Außerdem wird ein Bauzaun aufgestellt, der den Haltepunkt bis zu seiner Inbetriebnahme sichert. Der Verkehr wird über die zweite Fahrspur umgeleitet. Die Abbiegemöglichkeit auf die Gustav-Schwab-Straße bleibt erhalten.

An der Bantlinstraße werden Fundamente für künftige Beschilderungen am Bahnsteig gesetzt. Der Fuß- und Radverkehr wird auf den Fuß- und Radweg der gegenüberliegenden Straßenseite umgeleitet. (eg)