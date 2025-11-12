Araun-Fest: Händler aus Bolsena in der Betzinger Zehntscheuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Das Bürgerhaus Betzinger Zehntscheuer verwandelte sich zum wiederholten Mal in eine italienische Piazza, in der regionale Händler aus Bolsena/Italien ihre regionalen Produkte und touristischen Highlights im Rahmen eines Araun-Festes anboten. »Araun«, so begrüßten sich einst die Etrusker – und viele Gäste und Besucher sind der Einladung zum italienischen Bolsena-Fest Araun gefolgt.

Italienisches Lebensgefühl in der Zehntscheuer, mit bunten Marktständen, Olivenbäumen und Zypressen, die Martin Grossmann von der Betzinger Gärtnerei Schlotterbeck zu dekorativen Zwecken zur Verfügung stellte, und Klängen des »Tusca Quartetts«, zog viele Besucher auch aus benachbarten Gemeinden an.

Viele nahmen die Gelegenheit wahr, die Produkte dieser Region wie Olivenöl, Wein, Wurst, Fisch, Nudeln, Pesto, Käsespezialitäten, Hülsenfrüchte und Honig zu kosten, mit allen Sinnen kennenzulernen und natürlich auch zu kaufen. Gegen einen kleinen Obolus konnten italienische Weine und Sekt aus der Region rings um den Lago di Bolsena verkostet werden. Sämtliche angebotenen Produkte stammen aus regionaler Herstellung kleinerer Betriebe aus Bolsena, der Comune di Grotte di Castro, der Comune di Gradoli sowie der Provincia di Viterbo.

Auch über die touristischen (»Agrotuourismo«-)Angebote, die zum Teil persönlich von den dortigen Betreibern in Betzingen präsentiert wurden, haben sich die Besucher des italienischen Marktes informiert und erste Kontakte geknüpft. Manche kennen die Region um Bolsena bereits von früheren Urlauben mit der Familie, sei es auf dem Campingplatz am Bolsena-See, in Ferienwohnungen oder Hotels.

Bereits bei der Ankunft hatten sich die Betzinger Veranstalter mächtig ins Zeug gelegt und alles dafür getan, dass sich die Gäste wohlfühlten. Vor dem Aufbau der Marktstände sollten rund 300 selbst gemachte Maultaschen und Kartoffelsalat die Italiener von der Schwäbischen Küche überzeugen. Zum Abschied luden der Betzinger Gewerbeverein (BVG) und der Schwäbische Albverein als Mitveranstalter seine Mitglieder zum Fest. »Der Bolsena-Markt war wieder ein voller Erfolg«, resümierte Hans-Georg Nestel, Vorsitzender des Betzinger Gewerbevereins. »Tolles Essen, guter Wein und beste Stimmung waren Grundlage und Gelegenheit sich auszutauschen«, so sein Fazit. Auch die Italiener, die sich unglaublich Mühe gegeben und für viel Stimmung gesorgt haben, seien sehr zufrieden gewesen.

Bezirksbürgermeister Friedemann Rupp gab sich sichtlich stolz und zufrieden über das gelungene Fest. Doch nicht nur um das Bolsena-Fest werde Betzingen von manchen Bezirksgemeinden beneidet, sondern auch um den abwechslungsreichen Veranstaltungskalender, der für das kommende Jahr längst in Bearbeitung ist und davon zeuge, wie engagiert sich viele Menschen für das Gemeinwohl in Betzingen einbringen.

Gewachsene Freundschaft

Andreas Lichtenberger, neben Hans-Georg Nestel, Michael Ehinger und Emanuele Falcone, Hauptinitiator und Organisator des Araun-Festes, sieht angesichts der tollen Stimmung, zu der nicht zuletzt auch das musikalische Quartett aus Bolsena beigetragen hat, »die erfolgreiche Fortsetzung einer gewachsenen Freundschaft«. Vier Tage lang habe er nur glückliche Besucher, darunter auch etliche Stadt- und Bezirksgemeinderäte, und zufriedene Gäste aus Italien erlebt. In der Summe dürfte sich die Anzahl der Besucher gegenüber dem vorjährigen Fest sogar nochmals gesteigert haben, so seine Einschätzung. Ohne die Unterstützung des Gewerbe- und Schwäbischen Albvereins, vieler Helfer und nicht zuletzt der Möglichkeiten, die das Bürgerhaus Zehntscheuer bietet, sei eine solche Veranstaltung nicht zu stemmen. Rupps Dank galt deshalb sowohl dem Förderverein als »Hausherren« des Bürgerhauses Betzinger Zehntscheuer, als auch den direkt Beteiligten und den vielen Besuchern, die das Araun-Fest in Betzingen zu einem Erfolg machten. (eg)