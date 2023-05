Am Reutlinger Freibad entstehen 718 neue Fahrradstellplätze

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Pünktlich zum Start der Freibad-Saison wurden die ersten installiert: Das Reutlinger Wellenfreibad erhält 718 neue Stellplätze für Fahrräder, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Oberbürgermeister Thomas Keck weihte die ersten bereits fertiggestellten Fahrradbügel gemeinsam mit Vertretern der Stadtwerke und der Task Force Radverkehr ein.

Die neuen Anlehnbügel ersetzen die in die Jahre gekommenen und nicht mehr zeitgemäßen alten Fahrradständer am Bad. »Wir wissen, dass viele Besucherinnen und Besucher mit dem Fahrrad ins Freibad kommen. Um dieser Nachfrage zu entsprechen, sind wir hier tätig geworden. Wir wollen damit den Anreiz noch verstärken, das Fahrrad für den Weg ins Freibad zu nutzen«, so Daniel Scheu, Leiter der Task Force Radverkehr. Ein Vorteil der neuen Stellplätze: Auch E-Bikes können bequem angeschlossen werden.

Bis zu den Sommerferien sollen alle 718 Anlehnbügel aufgebaut sein. Die Installation erfolgt abschnittsweise und ohne den Freibadbetrieb einzuschränken. Die Gesamtfläche für die Fahrradabstellanlagen wurde erweitert, vornehmlich an den Ein- und Ausgängen des Bades. Radfahrern steht damit mehr Platz zur Verfügung, ohne dass weitere Wege in Kauf genommen werden müssen. Zudem ist geplant, einige Abschnitte der Stellflächen zu überdachen.

Land deckt 90 Prozent der Kosten

Zufrieden mit den neuen Möglichkeiten für Fahrradfahrer zeigten sich auch Jens Balcerek, Geschäftsführer der Stadtwerke Reutlingen, und Oberbürgermeister Thomas Keck. »Die Erneuerung der Fahrradstellplätze ist absolut sinnvoll. Unser Ziel ist es, den Radverkehr in der Stadt weiter zu stärken. Wir wollen unseren Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, gerne mit dem Fahrrad fahren zu fahren – auch ins Freibad«, so der OB.

Die Kosten für die Umsetzung des Bauprojektes in Höhe von 180.000 Euro werden zu 90 Prozent durch Fördergelder von Bund und Land gedeckt. Die Stadt muss lediglich rund 18.000 Euro beisteuern. (pm)