Alles für die Outdoor-Welt

Reutlingen.

Jetzt, wo endlich das gute Wetter stabiler wird und es Outdoorsportler mit Macht nach draußen zieht, ist es allerhöchste Zeit, die Ausrüstung zu checken. Sind die Wanderschuhe noch intakt, das Kletterseil noch sicher und der Kletterhelm noch in Ordnung?

Was sie zum Wandern, Klettern, für Bergsport und zum Campen brauchen, finden Outdoor-Freunde im Tramperhaus in der Kaiserstraße 52 in Reutlingen. Im ersten und zweiten Obergeschoss wird auf rund 800 Quadratmetern die ganze Bandbreite an Outdoorausrüstung angeboten. Angefangen bei Schuhwerk, von der Trekkingsandale bis zum steigeisenfesten Alpinschuh, allerlei Rucksäcken, Schlafsäcke, Isomatten, über Bekleidung bis hin zur Kletter- und Boulderausrüstung wie Kletterschuhe, Seile, Crashpads und Steigeisen. Die Ausstattung für die Outdoorküche gehört natürlich ebenfalls dazu. Im zweiten Obergeschoss ist eine große Auswahl an Zelten zu sehen. Ob preisgünstiges Festivalzelt, Familienzelt, Ultraleichtmodell oder High-End Alpinzelt – mehr als zwei Dutzend Modelle stehen da, zum Anschauen und Probeliegen.

Beraten und probieren

Das Angebot ist groß. Schlafsäcke gibt es in unterschiedlichen Größen, Temperaturbereichen und Materialien. Je nach Einsatzbereich ist Daune, Wolle oder synthetische Faser empfehlenswert. Auch bei Isomatten ist die Auswahl groß und will wohl überlegt sein. Im Tramper-Haus gibt es dafür eine Testliege mit Kiesbett, damit man probieren kann, ob die Isomatte bequem ist und ob die Schlafsackgröße stimmt. Bei Rucksäcken stellt sich erst einmal die Frage, ob es zu einer Ein- oder Mehrtageswanderung geht, auf eine Trekkingtour mit Zelt, zum Klettern oder Radfahren.

Wenn bei mehr als 3000 ausgesuchten Artikeln das Passende einmal nicht dabei ist, kann gerne bestellt werden. Wenn ein Rucksack die perfekte Passform hat, aber das Volumen noch nicht stimmt, soll es daran nicht scheitern. »Bei einem Rucksack ist die Passform fast genauso wichtig, wie bei Schuhen«, erklärt Geschäftsführerin Karen Helliwell und macht damit deutlich, wie wichtig Beratung und Anprobe bei der Wahl der richtigen Ausrüstung ist. »Draußen muss man sich schließlich zu hundert Prozent darauf verlassen können, dass alles passt!«

Auch das richtige Paar Wanderschuhe zu finden ist meist keine Angelegenheit von fünf Minuten. »Das sind Entscheidungen, die wohlüberlegt sein sollten. Die nötige Zeit dazu nehmen wir uns immer gerne und unterstützen, wo es nur geht« erklärt Karen Helliwell. Es mache einen großen Unterschied, ob man im alpinen Hochgebirge unterwegs ist, oder auf einem Wald- und Wiesenweg auf der Schwäbischen Alb, erklärt sie. Auf der hauseigenen Schuhteststrecke im Tramper-Haus lassen sich unterschiedliche Untergründe ausprobieren. Auf naturnah grobem, losem Gestein und mit Gefälle.

Tipps aus Erfahrung

Die Erfahrung der Mitarbeiter, die selbst draußen unterwegs waren und sind, war seit der Gründung vom Tramperhaus in 1981 nicht wegzudenken. »Es geht in der Beratung ja weit über das Produkt hinaus. Das Know-How und die Tipps aus eigener Erfahrung sind oft entscheidend beim Planen einer Unternehmung«, erklärt Geschäftsführer Albrecht Jung. Wenn die beiden in den Katalogen der ersten Jahre blättern, ist das wie eine Zeitreise. Häufig waren es eigene Bilder, die Mitarbeiter für die Kataloge zur Verfügung stellten, auf denen das Equipment im Einsatz zu sehen ist. Einiges davon sei immer noch in Gebrauch und leiste gute Dienste. »Zeitlos und langlebig ist auch heute noch die Maxime beim Einkauf. Das gehört ebenso zu unserem Verständnis von Nachhaltigkeit, wie die Auswahl von möglichst nachhaltig und fair produzierten Produkten«, sagen die Geschäftsführer.

Kletterwand über drei Etagen Klettern

Kletterwand über drei Etagen Klettern, Bouldern und Klettersteiggehen wurden gerade in den letzten Jahren zunehmend beliebte Aktivitäten. Da sind dann nicht nur der perfekt passende Klettergurt, das passende Sicherungsgerät oder der passende Bandfalldämpfer gefragt, sondern auch das Wissen um die richtige Anwendung. »An diesen Produkten hängen Leben, da ist die fundierte Beratung überlebenswichtig!«

Bei der Auswahl des perfekt, eng sitzenden Kletterschuhs ist die Kletterwand ganz wichtig. »Gerade beim Kletterschuh ist es entscheidend ihn an der Wand zu testen, dafür ist er ja gemacht. Wir sind selbst Kletterer und wissen, worauf es ankommt und können bei der richtigen Passform helfen.« sagt Karen Helliwell.

Außerdem kann man Kletterschuhe und auch Wanderschuhe im Tramper-Haus neu besohlen lassen. Auch bei Lieblingsteilen kann man oft noch einiges reparieren, wie beispielsweise Reißverschlüsse, oder kleine Löcher. »Hier darf jeder gerne vorbeikommen, wir helfen weiter, wo es geht.« (mir)

