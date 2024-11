Ab Samstag: Lichterweg in der Reutlinger Innenstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit den »Lichtergeschichten in der Innenstadt« lädt die Stadtmarketing- und Tourismus Reutlingen GmbH (StaRT) ab Samstag, 30. November, Besucherinnen und Besucher dazu ein, entlang eines Lichterwegs die sechs Geschichten zu den Leuchtobjekten zu entdecken. Vor dem Tübinger Tor beginnt die Reise mit dem markanten »Reutlingen kannst du nicht mögen nur lieben-Herz«. Von dort geht es weiter über die Katharinenstraße mit einem festlich leuchtenden Tannenbaum bis zur Nikolaikirche mit dem strahlenden Stern. Am Gartentor leuchtet eine große Mutschel und vor dem Brunnen an der Marienkirche erzählen funkelnde Engelsflüge eine geheimnisvolle Geschichte. Der Lichterweg endet am Albtorplatz bei einer riesigen Weihnachtskugel, die in einer weihnachtlich dekorierten Hütte steht.

Mit einem Scan des QR-Codes auf der Stele direkt neben den Leuchtobjekten gelangen Besucher zur jeweiligen Ge-schichte. Sie kann vorgelesen oder abgespielt werden. Wer gut aufpasst, kann am Ende die Fragen zu den Geschichten beantworten, welche ein Lösungswort ergeben. Zum Lichterweg durch die Innenstadt gibt es einen Flyer, der in der Tourist-Information sowie in der Gastronomie und dem Einzelhandel in der Reutlinger Innenstadt ausliegt. (eg)

www.visitreutlingen.de