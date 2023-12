12 Nikolaus-Fragen beantworten und Nordmanntannen gewinnen

Eine Weihnachtskugel hängt an einem Weihnachtsbaum, der gerade festllich geschmückt wird.

REUTLINGEN. Am Mittwoch ist es wieder so weit, dann ist Nikolaustag. Vor allem bei den Kindern dürfte die Freude am Nikolausmorgen riesig sei. Wer das Jahr über brav gewesen ist, den erwartet vom Nikolaus bestimmt ein Stiefel mit Schokolade, Nüssen, Mandarinen und vielleicht sogar dem einen oder anderen kleinen Geschenk.

Da darf die Adventsstimmung im eigenen Wohnzimmer nicht fehlen. Der GEA bringt Weihnachtsflair nach Hause und verlost Weihnachtsbäume.

Zu gewinnen gibt es jeweils eine von zehn Nordmanntannen von der Baumschule Schlotterbeck, etwa 1,70 Meter. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost. Diese werden schriftlich benachrichtigt und im GEA mit veröffentlicht. (GEA)