1.704 Projekte im Kreis Reutlingen mit insgesamt 250 Millionen Euro unterstützt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat Bürger, Unternehmen und Kommunen im Landkreis Reutlingen im vergangenen Jahr mit 251 Millionen Euro gefördert. Für insgesamt 1 704 Projekte in den Bereichen Energie, Wohnen, Wirtschaft und Infrastruktur floss Geld.

Der Reutlinger FDP-Bundestagsabgeordnete Pascal Kober erklärt dazu: "Mit 26,1 Millionen Euro hat die KfW Bürgerinnen und Bürger im Bereich Wohnen und Leben durch Darlehen oder Zuschüsse gefördert.

101,7 Millionen Euro flossen im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien an die Bürger. In der gleichen Kategorie haben Unternehmen im Landkreis Reutlingen 106,6 Millionen Euro an Förderung erhalten. Hinzukommen 7,4 Millionen Euro für Gründungsförderung und 43,4 Millionen Euro an Investitionsförderung für Unternehmen."

2 314 Wohnungsförderungen

Auch die Kommunen im Landkreis Reutlingen haben laut dem FDP-Bundestagsabgeordneten in erheblichem Maß von Fördermitteln der KfW profitiert. Insgesamt seien 42,9 Millionen Euro in die öffentliche Infrastruktur, in die Soforthilfe Gas und Wärme und in den Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien geflossen.

Erfreulich sei auch die Zahl von immerhin 2 314 Wohnungsförderungen für Neubau und Bestandssanierungen. (pr)