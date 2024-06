Über 1.000 Menschen beim zweiten Christopher Street Dayin Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Verein CSD Reutlingen hat am Samstag zum zweiten Christopher Street Day in der Achalmstadt eingeladen. Um für die Akzeptanz und Gleichberechtigung von homo-, bi- und transsexuellen, queeren sowie inter- und asexuellen Menschen zu demonstrieren, zogen am frühen Nachmittag rund 150 Menschen in einer schillernd-bunten Parade vom Busbahnhof durch die Reutlinger Straßen bis zum Bürgerpark. Knapp 1.000 Menschen zählten die Veranstalter bei der Kundgebung. Der CSD stand unter dem Motto »Liebe verbindet«, ein Thema, das in den Augen des Vorsitzenden Maximilian Berg aktueller denn je ist, nicht nur die »LGBTQIA+«-Community betreffend: »Wir müssen ganz klar Kante gegen Rechts zeigen!« Auch dafür stehe eine Pride-Veranstaltung. Rechtsextreme hätten queere Menschen schon immer unterdrückt. »Ich fürchte, dass diese Zustände in Deutschland zunehmen, wenn deren Wähleranzahl weiter steigt. Deshalb ist es total wichtig, dass wir die Menschlichkeit und die Liebe feiern, die wir alle irgendwie gegenseitig spüren.« (jen)