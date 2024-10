Sternenbäck schließt alle Filialen in der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

HECHINGEN. »Es tut mir in der Seele weh«, sagt eine Sternenbäck-Mitarbeiterin. Nach der Produktion werden nun auch die Filialen schließen. Immer weitere Details sickern durch. Spätestens Ende Oktober wird Schluss sein: Sternenbäck wird nach Informationen von Schwäbische.de seine 34 Filialen in Baden-Württemberg schließen.

Den Mitarbeitern wurde zum Monatsende gekündigt. Andere Mitarbeiter kamen ihrer Kündigung zuvor und verlassen das Unternehmen, weil sie etwas Neues gefunden haben, wie unsere Redaktion aus Firmenkreisen erfuhr. Weil die Personaldecke immer dünner wird, reduzieren einige Filialen ihre Öffnungszeiten. In einer Filiale im Kreis Sigmaringen gehen schon um 14 Uhr die Lichter aus. »Wenn wir immer weniger werden, wissen wir nicht, ob wir bis zum Ende durchhalten«, sagt eine Mitarbeiterin.

In Baden-Württemberg betreibt die Kette 34 Filialen, in denen 130 Mitarbeiter beschäftigt sind – mit Schwerpunkt im Zollernalbkreis, wo die Bäckerei mit elf Standorten eine hohe Marktdurchdringung hat. Im Landkreis Reutlingen gibt es zwei Filialen in Münsingen, Engstingen, im Kreis Tübingen vier Standorte in Rottenburg (2), Tübingen und Mössingen. Im Kreis Sigmaringen zählt die Kette drei Standorte in Gammertingen, Sigmaringen und Pfullendorf. Am Stammsitz des Unternehmens in Hechingen arbeiten 75 Menschen in Produktion und Verwaltung. Der Standort wird maximal bis zum Jahresende fortgeführt. (GEA)