Stammsitz Hechingen von Großbäckerei Sternenbäck vor dem Aus

HECHINGEN. Der Standort Hechingen der Großbäckerei Sternenbäck wird maximal bis zum Jahresende fortgeführt. Dies steht in einer Pressemitteilung, die Geschäftsführer Frank Winter, 56, unterschrieben hat. Sternenbäck befindet sich seit Ende Mai in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Hechingen ist der Stammsitz von Sternenbäck. Dort begann im Jahr 1766 die Firmengeschichte.

Etwa 75 Personen arbeiten dort derzeit in Produktion und Verwaltung. 34 Verkaufsstellen in Baden-Württemberg mit zusammen etwa 130 Beschäftigten werden von dort aus beliefert. Für die Produktionsstandorte Gera (Thüringen) und Spremberg (Brandenburg) von Sternenbäck, die 87 Filialen in Ostdeutschland beliefern, zeichnen sich laut Winter Fortführungslösungen ab. Ende Mai war von 1.000 Beschäftigten in der Gruppe die Rede. Für Nachfragen war Geschäftsführer Winter bislang nicht erreichbar. (rog)