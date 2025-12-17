600 Millionen Euro: Metzinger Mode-Konzern Hugo Boss sichert sich Kredit

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Hugo Boss hat eine revolvierende Kreditlinie mit Nachhaltigkeitskomponente abgeschlossen. Dies soll die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie »Claim 5 Touchdown« sicherstellen, wie aus einer Pressemitteilung des Metzinger Modeunternehmens weiter hervorgeht. Die Konditionen des Kredits in Höhe von 600 Millionen Euro sind demnach an die Erfüllung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien gebunden. Der Konsortialkredit sei deutlich überzeichnet gewesen und solle dem Unternehmen zusätzliche finanzielle Flexibilität bieten.

»Diese erfolgreiche Transaktion unterstreicht das große Vertrauen unserer Kreditgeber in unser Unternehmen und sein langfristiges Potential«, wird Yves Müller, Finanzvorstand der Hugo Boss AG, zitiert. »Die Kreditzusage sichert uns die finanzielle Stärke, die wir benötigen, um unsere strategischen Prioritäten umzusetzen. Darüber hinaus verdeutlicht die Integration von Nachhaltigkeitskriterien unser Bestreben, finanzielle Entscheidungen mit unseren ESG-Zielen in Einklang zu bringen«, fügt er hinzu. ESG sind die Anfangsbuchstaben der englischen Begriffe für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Laufzeit von fünf Jahren

Der Konsortialkredit sei als »Sustainable Finance« (nachhaltige Finanzierung) klassifiziert und erfülle damit wichtige ESG-Kriterien. Die Kreditmarge werde jährlich überprüft und sei an die Erreichung der ESG-Ziele von Hugo Boss gekoppelt. Diese Ziele umfassten die Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 – dazu zählten direkte Emissionen aus unternehmenseigenen oder direkt kontrollierten Quellen sowie indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie. Darüber hinaus strebe Hugo Boss an, die Scope-3-Emissionen bis 2030 zu senken. Diese beinhalteten weitere indirekte Emissionen entlang der Wertschöpfungskette, wie zum Beispiel Emissionen aus Rohstoffen, der Produktion von Waren und dem Transport.

Der Kredit habe eine Laufzeit von fünf Jahren und beinhalte zwei Optionen zur Verlängerung der Laufzeit um jeweils ein weiteres Jahr sowie eine Option zur Erhöhung des Kreditvolumens um bis zu 300 Millionen Euro. Er ersetze den bisherigen Konsortialkredit von Hugo Boss über 600 Millionen Euro. Das Kreditkonsortium besteht den Angaben zufolge aus elf internationalen Banken. Die Transaktion sei von der Commerzbank, BNP Paribas und der LBBW als gemeinsame Koordinatoren begleitet worden. Die LBBW koordiniere die Finanzierung während der Laufzeit. Weitere Banken: Bank of America, Bank of China, BBVA, Deutsche Bank, DZ Bank, Goldman Sachs, HSBC und ING. (GEA)