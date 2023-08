Züge zwischen Gammertingen und Sigmaringen fallen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN/ENGSTINGEN. Die Züge des SWEG-Verkehrsbetriebs Hohenzollerische Landesbahn fallen vom Sonntag, 6. August, ab 21 Uhr, bis Sonntag, 10. September, bis 21 Uhr, zwischen Gammertingen und Sigmaringen aus. Grund der Sperrung sind Instandhaltungsarbeiten an der Strecke, teilt der Verkehrsbetrieb in einer Pressemitteilung mit.

Ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen und Taxis sei in beiden Richtungen eingerichtet. Die SEV-Busse weisen ähnliche Fahrzeiten auf wie der Zug, sodass die gewohnten Reiseketten und Anschlüsse in der Regel erhalten bleiben.

Auswirkung auf Freizeitexpress

Die Baumaßnahmen wirken sich ebenfalls auf die sonntäglichen Züge des Freizeitexpresses »Schwäbische Alb« aus: Diese werden auf der gesamten Strecke von Sigmaringen bis Haidkapelle/Engstingen mit Bussen gefahren. Die Züge der Schwäbischen Alb-Bahn verkehren laut Mitteilung alle regulär.

Die SEV-Busse halten in Gammertingen, in Veringenstadt und in Sigmaringen direkt am Bahnhof. Für die übrigen Halte gelten die im SEV-Fahrplan aufgeführten Bushaltestellen der parallelen Buslinie 9. Fahrgäste werden in der Mitteilung gebeten, Fahrkarten vorab an den Automaten und den üblichen Verkaufsstellen zu erwerben. In den SEV-Bussen könnten keine Fahrscheine verkauft und keine Fahrräder transportiert werden.

SEV-Fahrpläne im Internet

Zur Information der Fahrgäste gibt die SWEG Flyer heraus. Die detaillierten Fahrpläne sind darüber hinaus auf Aushängen an den Bahnsteigen zu finden sowie im Internet.

Während den Bauarbeiten werde überwiegend in Tagschichten gearbeitet. Auf der gesamten Strecke sollen kleinere Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden. Die Baustellen betreffen die einzelnen Streckenabschnitte nur für jeweils kurze Zeiträume von maximal einigen Tagen, schreibt die SWEG. (eg)

www.sweg.de

www.bahn.de