Windräder auf Gemeindeflächen? Bürgerentscheid in Pfronstetten

PFRONSTETTEN. Wegen der Entscheidung über die Frage, ob die Gemeinde eigene Flächen zur Errichtung von Windenergieanlagen zur Verfügung stellen soll, wird ein Bürgerentscheid nach Paragraf 21 der Gemeindeordnung in der Gemeinde Pfronstetten notwendig.

In der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch wurden für den Bürgerentscheid die notwendigen Organe bestellt: Wahlausschuss, Wahlvorstände und Wahlhelfer. Die Gemeindeordnung sieht vor, dass die Gemeindeorgane – der Gemeinderat und der Bürgermeister jeweils getrennt – ihre Auffassung zur gestellten Frage rechtzeitig vor dem Bürgerentscheid in einer Informationsschrift darlegen. Dies wird – spätestens bis Mitte März – voraussichtlich in Form einer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt erfolgen. Auf eine Informationsveranstaltung wurde nach Diskussion im Gemeinderat verzichtet. Die Thematik wurde seit dem Jahr 2011 diskutiert. Dazu wurden viele Veranstaltungen organisiert.

Der Bürgerentscheid selbst läuft dann vergleichbar mit einer Wahl ab: Es wird in allen Ortsteilen Stimmlokale geben, in denen am Sonntag, 14. April, von 8 bis 18 Uhr abgestimmt werden kann. Auch eine »Briefwahl«, also eine Abstimmung auf postalischen Wege, wird möglich sein. Das Ergebnis des Bürgerentscheids wird am Abend des Abstimmungstages öffentlich bekannt gegeben. (GEA)