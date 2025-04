Wieso Sonnenbühler Schüler eine Uhr für die Bärenschule gebaut haben

An der Bärenhöhle zeigt nun eine Uhr an, wann die nächste Führung startet. FOTO: GEMEINDE

SONNENBÜHL. Die Gemeinde und das Team der Bärenhöhle haben ein ganz besonderes Geschenk erhalten: eine Uhr, die den Zeitpunkt der jeweils nächsten Führung durch die unterirdische Welt anzeigt. Klingt zunächst mal praktisch. Ist es auch, jedoch hat es mit dieser Uhr eine besondere Bewandtnis: Sie wurde erdacht, konzipiert und angefertigt von Schülern der Klasse 9 der Genkinger Brühlschule. Im Rahmen einer Projektwoche im Fach Technik haben die fünf Schüler Assad, Lasse, Phill, Tobias und Vlad den etwas anderen Zeitmesser entworfen und angefertigt.

Mix aus Materialien

Für das Zifferblatt haben die pfiffigen Schüler traditionelle Materialien wie Olivenholz, verbunden mit modernen Werkstoffen wie Epoxidharz verwendet. Ziffer, Zeiger und eine Bärenfigur als Schmuck für das Zifferblatt entsprangen dem 3D- Drucker. »Die Schüler haben für die Anfertigung der Uhr alles komplett selbst gemacht«, erklärt Phileas Brecht, Technik-Lehrer an der Brühlschule. »Zwar war ich Ansprechpartner für Fragen, aber von der Theorie, was die Verarbeitung der verschiedenen Werkstoffe angeht, bis hin zur praktischen Umsetzung mit dem Anfertigen einer Gießform, der Verarbeitung von Holz und Epoxidharz und schließlich die finale Gestaltung haben sich die Schüler alles selbst erarbeitet.«

Ein Projekt und eine Leistung, auf die die fünf »Uhrmacher« zurecht stolz sein können, zumal sich das Ergebnis mehr als sehen lassen kann. Dies war auch die Auffassung von Bürgermeister Uwe Morgenstern, der nach einer kurzen Führung durch die Bärenhöhle mit Höhlenführer Harald Sulz die Uhr im Beisein nicht nur der Schüler und ihres Lehrers, sondern ebenso der Höhlenführer und Brühlschulen-Rektorin Susanne Merkh, Tourismus-Chefin Ramona Mathes und des Erpfinger Ortsvorstehers Dirk Brandner entgegennahm.

Uhr wird Eingang der Bärenhöhle schmücken

Morgenstern brachte die Dankbarkeit der Gemeinde für die kreative Idee und die sehenswerte Umsetzung zum Ausdruck und dankte allen an dem Projekt Beteiligten. Künftig wird die Uhr den Eingangsbereich der Bärenhöhle schmücken und großen wie kleinen Höhlenfreunden anzeigen, welche spannende Führung als Nächstes startet. Ein Grund mehr also, mal wieder in der Bärenhöhle vorbeizuschauen.

Informationen zu den Sonnenbühler Höhlen und Öffnungszeiten und mehr gibt es im Internet. (pm)

www.sonnenbuehl-tourismus.de/ hoehlen.html