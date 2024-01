Wetterbilanz für Dezember: Wind und Regen vertrieben Frühwinter

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Im letzten Monat des Jahres gab es eine Woche lang winterliche Kälte und viel Schnee, dann setzte sich eine durchgreifende Milderung mit viel Wind und reichlich Regen durch, die drei Wochen anhielt. So bilanziert Roland Hummel von der privaten Wetterstation in Engstingen den Dezember 2023.

Mit einer tief verschneiten Landschaft samt vielen Wintersportaktivitäten startete der erste meteorologische Wintermonat. Mit teils mehr als 30 Zentimeter Schnee gab es zu dieser Jahreszeit sogar rekordverdächtige Mengen.

Kälteste Jahrestemperatur

In den wolkenarmen Nächten traten Starkfröste bis zu –15,3 Grad Celsius am 4. in der Klimahütte in zwei Metern Höhe auf, knapp über der Schneeoberfläche wurden am 3. und 4. sogar bis zu –22 Grad registriert. Das waren die kältesten Temperaturen im gesamten Jahr 2023.

Die eiskalte Luft aus nördlichen Breiten wurde dann durch eine grundlegende Umstellung der Großwetterlage vertrieben. Nun dominierte milde Atlantikluft, die mit einer düsenhaften Luftströmung fortwährend über ganz Mitteleuropa hinwegbrauste. An vielen Tagen wurden nun nachmittags Temperaturen über der 10-Grad-Marke gemessen, auch nachts blieb es mehrfach frostfrei. Entsprechend gab es heuer grüne Weihnachten und auch am Jahreswechsel war es vorfrühlingshaft mild. Die Prognosekarten zeigten eine Rückkehr des Winters erst ab dem Dreikönigsfest an.

13 Tage ohne Sonne

Mit einer mittleren Temperatur von 2,6 Grad Celsius war der Dezember 2023 um 2,7 Grad wärmer als normal. Trotz einer sehr kalten ersten Woche reichte es zum viertwärmsten Dezember der vergangenen 100 Jahren auf der Mittleren Alb. Die Niederschläge summierten sich auf 133 Millimeter (normal 86). Mit 58 Stunden Sonnenschein wurde der Normalwert erreicht. 13 Tage waren jedoch bedeckt und ohne Sonne. (hu)

