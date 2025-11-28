Was beim Spatenstich für die neue Tennishalle in Münsingen bekannt wurde

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Das Wetter unterstrich die Bedeutung des Projekts: Ohne Halle ist Tennissport im Winter schwierig. Jochen Schuster, Vorsitzender des TV Münsingen, ist auf jeden Fall glücklich, dass nach dreijähriger Vorbereitung jetzt der Bagger angerückt ist.

Zum Spatenstich am Alten Seeburger Weg oberhalb des Freibads waren neben zahlreichen Vereinsmitgliedern, Vertretern der Baufirmen und der finanzierenden Bank – das nötige Darlehen beläuft sich auf 1,4 Millionen Euro – der Landtagsabgeordnete Manuel Hailfinger als WLSB-Vizepräsident und Münsingens Bürgermeister Mike Münzing am Spaten. Hailfinger freute sich, dass »das größte Projekt im Sportbereich seit sechs Jahren« jetzt realisiert wird.

Der Verein verspricht sich noch mehr Anziehungskraft, die Stadt eine weitere Möglichkeit, Kinder und Jugendliche zum Sport zu bewegen, so Münzing, und das ohne lange Anfahrt. Falls alles wie geplant läuft, kann die Halle am 1. Oktober 2026 in Betrieb gehen. (wu)