Treffen in Eningen: Oma hat Demenz, na und?

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. »Es war quirlig und sie hatten viel Spaß miteinander«, so beschreibt eine Mitarbeiterin der Sozialstation St. Martin die Begegnung zwischen den Vorschulkindern des Kindergartens St. Martin in Engstingen und den Senioren der Betreuungsgruppe der Sozialstation, die vor Kurzem im Rahmen der Welt-Alzheimertage unter dem Motto »Meine Oma, mein Opa hat Demenz – na und?« stattgefunden hat.

Barbara Boßler vom ZfP Südwürttemberg hatte die fahrbare Druckerei des Kunstmuseums Reutlingen engagiert, junge und alte Teilnehmer gestalteten miteinander farbenfrohe Postkarten oder kleine Bilder. Bevor alle ihre künstlerische Ader ausleben konnten, wurde über Alzheimer und den Umgang damit kindgerecht informiert. Vor allem die Botschaft, dass Gefühle trotz Erkrankung weiter wahrgenommen werden und wie wichtig es ist, die Menschen nicht auszuschließen, ist vermittelt worden.

Szenische Lesung

Die Akteure des Netzwerkes Demenz Münsingen/Südliche Alb bieten in Münsingen weitere Veranstaltungen zum Welt-Alzheimertag an: Am Donnerstag, 12. Oktober, um 19 Uhr gibt es eine Demenzpartner-Schulung mit der Alzheimer-Gesellschaft in der Zehntscheuer in Münsingen, am Samstag, 21. Oktober, von 15 bis 17 Uhr ein offenes Singen für Jung und Alt in der Begegnungsstätte des Samariterstifts Münsingen und am Dienstag, 24. Oktober, um 20 Uhr eine Szenische Lesung über die Entdeckung der Alzheimer Krankheit (Eintritt: 5 Euro) in der Zehntscheuer. Weitere Informationen per E-Mail. (eg)

barbara.bossler@zfp-zentrum.de

gabriele.blum-eisenhardt@ samariterstiftung.de