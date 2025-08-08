Starker Start für neue Fachbereichsleiterin an Münsinger VHS

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Der Wechsel ist gelungen: Seit dem 1. April ist Debora Janine Hoffmann neue Fachbereichsleiterin am Standort Münsingen der Biosphärenvolkshochschule und folgt damit auf Judith Steinhardt. Nur wenige Monate nach ihrem Start zieht die VHS ein ausgesprochen positives Zwischenfazit: Der Übergang sei reibungslos verlaufen – und die Einrichtung sehe sich mit frischem Schwung gut für die Zukunft aufgestellt.

»Debora Janine Hoffmann hat sich schnell in ihre neuen Aufgaben eingefunden. Sie bringt neue Ideen, ein sicheres Gespür für Menschen und Themen mit – und passt hervorragend ins Team«, betont VHS-Leiter Martin Hikel. »Die Kontinuität ist gewahrt, die Zusammenarbeit mit Kursleitungen und Kooperationspartnern läuft bestens. Wir sind sehr zufrieden.«

Der Liebe wegen auf der Alb

Schon vor ihrem Einstieg war klar: Die neue Kollegin bringt viel mit. Geboren im Ruhrgebiet, studierte Debora Janine Hoffmann Erwachsenenbildung/Weiterbildung (M.A.) an der Universität Duisburg-Essen – inklusive Auslandsaufenthalten und Sprachkursen. Ihre Begeisterung für Sprachen und interkulturellen Austausch zog sich wie ein roter Faden durch Studium und Beruf. Erste Praxiserfahrungen sammelte sie als Kursleiterin an der VHS Essen für Deutsch als Fremdsprache und Spanisch, bevor sie nach ihrem Abschluss 2020 die Fachbereichsleitung für Gesundheit, Fremdsprachen und Bildungsurlaube an der VHS Arnsberg/Sundern übernahm.

Ende 2023 kam sie der Liebe wegen auf die Schwäbische Alb und schätzt Natur, Ruhe und Lebensqualität der Region. Beruflich führte sie der Weg 2024 zunächst an die VHS Inzigkofen, wo sie für die Wochenseminare unter anderem in Literatur, Fremdsprachen und Fotografie verantwortlich war. Eine schöne Aufgabe, aber mit langen Fahrtwegen verbunden. In und um Münsingen hat sie nun ihren neuen Lebensmittelpunkt gefunden – auch privat: Eine Hochzeit steht bevor, künftig wird sie den Namen Rehm tragen. An der Biosphärenvolkshochschule hat Debora Janine Hoffmann bereits zahlreiche Stammdozenten kennengelernt und bestehende Kooperationen übernommen. Sie zeigt sich offen für neue Impulse und freut sich über den herzlichen Empfang: »Ich wurde hier sehr freundlich aufgenommen und freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team und den Kursleitenden das Programm weiterzuentwickeln.« Auch neue Kursleitende sowie neue Kooperationen sind jederzeit sehr willkommen.

Vernetzung in der Region

Mit dem erfolgreichen Wechsel in der Fachbereichsleitung blickt die Biosphärenvolkshochschule Bad Urach-Münsingen gestärkt in die kommenden Semester: Bewährtes wird fortgeführt, neue Ansätze finden Raum, und die Vernetzung in der Region bleibt ein zentraler Baustein. (eg)